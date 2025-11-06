Flammentod im Schlafzimmer: 83-Jährige stirbt neben Ehemann

Nächtlicher Alarm in Steyr-Land: Als Flammen aus dem Schlafzimmer schlagen, kämpfen Einsatzkräfte um zwei Senioren – für eine 83-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ereignete sich im Bezirk Steyr-Land ein folgenschwerer Wohnhausbrand mit tödlichem Ausgang. Eine 83-jährige Bewohnerin verstarb trotz des schnellen Eingreifens mehrerer Feuerwehreinheiten. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 2 Uhr zu dem Gebäude gerufen. Bei ihrem Eintreffen stand das Schlafzimmer bereits in Vollbrand. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte mit, dass die Polizeistreife die 83-Jährige bereits während laufender Reanimationsmaßnahmen auf der Straße vorfand. Der Notarzt konnte gegen 2:15 Uhr nur noch ihren Tod feststellen. Der 90-jährige Ehemann der Verstorbenen wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr transportiert.

Nächtlicher Alarm

Eine im Haus lebende 34-jährige Pflegekraft wurde nachts durch ein Geräusch aus dem Erdgeschoss aus dem Schlaf gerissen. Nach Wahrnehmung des Brandgeruchs handelte sie umgehend und verständigte ihre Vorgesetzte, die unverzüglich den Notruf wählte und den Sohn des betroffenen Ehepaares informierte. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen binnen weniger Minuten am Unglücksort ein.

Technischer Defekt

Das Feuer entstand im Schlafzimmer, konkret im Bett des Ehepaares. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

„Vermutlich wurde das Feuer durch einen Defekt eines Elektrogerätes, möglicherweise einer Heizdecke, ausgelöst“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

