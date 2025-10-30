Nach Raub an Kroaten (15): Polizei fasst Somalier in Wohnung

Ein 15-jähriger Kroate wurde am Mittwochabend in Innsbruck Opfer eines gewaltsamen Überfalls. Der Jugendliche befuhr gegen 21 Uhr mit seinem Elektroroller den Gehsteig der Dreiheiligenstraße, als ihn plötzlich vier unbekannte Männer stoppten und in ein Gespräch verwickelten.

Die Situation nahm rasch eine bedrohliche Wendung: Einer der Angreifer schlug dem Teenager mit der Faust ins Gesicht, während ein Komplize den E-Scooter und 20 Euro Bargeld aus der Tasche des Opfers entwendete. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Rapoldipark.

Schneller Fahndungserfolg

Nach sofortiger Alarmierung leitete die Polizei umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Dank eingegangener Hinweise gelang es den Ermittlern, einen Tatverdächtigen in einer Innsbrucker Wohnung aufzuspüren und festzunehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 19-jährigen Somalier.

In derselben Wohnung konnte auch der gestohlene Elektroroller sichergestellt werden. Der Verdächtige streitet jegliche Beteiligung an der Tat ab, wie die Exekutive mitteilte.

Die Ermittlungen zur Identifizierung der drei weiteren Tatbeteiligten dauern an.