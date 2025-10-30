Feiertag fällt auf Sonntag – sollte der Montag dann frei sein?

Feiertag am Sonntag – und dann? Die GPA-Umfrage zum Nationalfeiertag entfachte eine hitzige Debatte, die überraschend eine ganz andere Forderung in den Mittelpunkt rückte.

Die Gewerkschaft GPA (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier) hat anlässlich des diesjährigen Nationalfeiertags, der auf einen Sonntag fiel, eine Umfrage unter ihren Facebook-Followern gestartet. Die zentrale Frage lautete, ob bei solchen Kalenderereignissen der folgende Montag arbeitsfrei sein sollte. Die Resonanz war beachtlich und brachte ein breites Spektrum an Standpunkten zutage.

„Bist du auch dafür, dass Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, auf den nächsten Montag verlegt werden sollten?“ Mit dieser Anfrage wandte sich die Gewerkschaft an ihre Social-Media-Gemeinschaft. Die Reaktion war überwältigend – Hunderte Nutzer beteiligten sich an der Diskussion. Interessanterweise brachten viele Teilnehmer parallel ein weiteres Anliegen zur Sprache.

Sechste Urlaubswoche

Eine Nutzerin kommentierte: „Klingt verlockend, kommt aber ja nicht so oft vor. Wichtiger fände ich die frühere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche. Ich bekam meine aliquotierte sechste Woche exakt im Monat vorm Regelpensionsantrittsalter. Schön, aber früher hätte es meiner Gesundheit weit besser geholfen.“

Dieser Gedanke fand bei zahlreichen anderen Kommentatoren Anklang. „Da wäre mir die sechste Urlaubswoche für alle wichtiger“, äußerte eine weitere Teilnehmerin. Eine andere Nutzerin fügte hinzu: „Mir wäre eine sechste Woche Urlaub auch lieber, als einen Feiertag nachzuholen. Wer ist heutzutage schon 25 Jahre und länger in ein und derselben Firma?„

Geteilte Meinungen

Zur ursprünglichen Frage bezüglich der Sonntagsfeiertage gab es ebenfalls zahlreiche Stellungnahmen. Viele Nutzer sprachen sich gegen eine Verschiebung aus. „Nein. Das ist einfach so“ oder „Nein, weil dann die Kinder keine Schule oder Kindergarten haben und Eltern, deren Jobs keine Feiertage kennen, wieder einen Tag mehr ein Betreuungsproblem haben“ – diese Kommentare stehen stellvertretend für mehrere ablehnende Haltungen gegenüber dem Vorschlag einer Feiertagsverschiebung.

Die Umfrage förderte jedoch auch befürwortende Stimmen zutage. „Ich würde es gut finden. Denn Erholung macht auch produktiver. Und wenn ein Feiertag auf das Wochenende fällt, sollte der nächste Werktag frei sein“, argumentierte ein männlicher Teilnehmer.

Eine alternative Perspektive bot eine Nutzerin an: „Feiertag am Wochenende ist ein Urlaubstag mehr. Das wäre super.“