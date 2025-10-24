Brutaler Überfall: Drei Maskierte verprügelten 27-Jährigen – Fahndung

Mitten in der Nacht wurde ein 27-Jähriger brutal überfallen – drei bewaffnete Männer drangen in seine Wohnung ein, fesselten ihn und verschwanden ohne Beute.

In der Nacht zum Donnerstag drangen drei bewaffnete Unbekannte gegen 01:45 Uhr in die Wohnung eines 27-Jährigen in Ampass ein. Der Mann wurde durch das Aufbrechen seiner Wohnungstür aus dem Schlaf gerissen. Die Eindringlinger bedrohten ihn umgehend mit Revolvern und verlangten die Herausgabe von Bargeld.

Die Situation eskalierte rasch zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Der Wohnungsinhaber erlitt durch mehrere Faustschläge und Attacken mit den Griffstücken der Waffen schwere Körperverletzungen. Nach dem brutalen Übergriff fesselten die Täter ihr Opfer mit Klebeband und durchsuchten die Räumlichkeiten. Letztlich verließen sie die Wohnung ohne Beute in unbekannte Richtung.

⇢ Mit 14 Jahren: Teenager stürmt Tankstelle mit Pistole – Geständnis



Dem Verletzten gelang es, sich aus den Fesseln zu befreien und den Notruf zu wählen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus Innsbruck.

Täterbeschreibung

Die Polizei fahndet nach drei Männern: Der erste Täter wird auf 38-40 Jahre geschätzt, hat eine sportliche Figur und ist zwischen 180 und 185 cm groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Tuch maskiert, er hat blaue Augen und kurze dunkle Haare. Bei seiner Waffe handelte es sich um einen schwarzen Revolver mit langem Lauf.

Der zweite Täter ist etwa 36 Jahre alt, schlank und rund 180 cm groß. Er hat kurze schwarze Haare, einen kurzen schwarzen 3-Tage-Bart, braune Augen und einen ovalen Kopf. Er trug Handschuhe, ein blaues Sweatshirt, Jeans, schwarze Schuhe und führte einen silberfarbenen Revolver mit sich.

⇢ Bewaffneter Räuber terrorisiert Spiellokal – Fahndung



Polizeiliche Hinweise

Der dritte Mann wird auf etwa 28 Jahre geschätzt, hat eine feste Statur und ist 175-180 cm groß. Er trug keine Maske, hat kurze schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Bart. Seine Kleidung bestand aus einer schwarzen Jacke über einem Sweatshirt, einer grauen Hose und schwarzen Sneakern. Auch er war mit einem schwarzen Revolver bewaffnet.

Hinweise zu den Tätern nimmt der Journaldienst des Landeskriminalamts Tirol unter der Telefonnummer 059133 70 3333 entgegen.