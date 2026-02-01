Horror-Rodeltour: 30-jährige kracht gegen Masten – schwer verletzt

Auf dem Hirschenkogel endete eine Schlittenfahrt im Krankenhaus: Eine Wienerin prallte mit ihrem Begleiter gegen einen Masten und erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Rodelunfall auf dem Hirschenkogel im niederösterreichischen Semmering erlitt eine 30-jährige Wienerin am Samstag schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr, als die Frau gemeinsam mit einem 34-jährigen Begleiter auf einem Schlitten talwärts fuhr.

Nach Angaben der Polizei verlor das Duo während der Abfahrt die Kontrolle über das Sportgerät. In der Folge kamen sie von der vorgesehenen Rodelbahn ab und kollidierten mit einem Masten. Die Wienerin, die auf dem vorderen Teil des Schlittens saß, trug dabei erhebliche Verletzungen davon.

Rettungseinsatz

Einsatzkräfte der Bergrettung transportierten die Schwerverletzte mittels Akja ins Tal. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde die 30-Jährige mit einem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Der männliche Begleiter blieb bei dem Unfall unverletzt.