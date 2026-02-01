KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Semmering

Horror-Rodeltour: 30-jährige kracht gegen Masten – schwer verletzt

Horror-Rodeltour: 30-jährige kracht gegen Masten – schwer verletzt
FOTO: iStock/Wirestock
1 Min. Lesezeit |

Auf dem Hirschenkogel endete eine Schlittenfahrt im Krankenhaus: Eine Wienerin prallte mit ihrem Begleiter gegen einen Masten und erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Rodelunfall auf dem Hirschenkogel im niederösterreichischen Semmering erlitt eine 30-jährige Wienerin am Samstag schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr, als die Frau gemeinsam mit einem 34-jährigen Begleiter auf einem Schlitten talwärts fuhr.

Nach Angaben der Polizei verlor das Duo während der Abfahrt die Kontrolle über das Sportgerät. In der Folge kamen sie von der vorgesehenen Rodelbahn ab und kollidierten mit einem Masten. Die Wienerin, die auf dem vorderen Teil des Schlittens saß, trug dabei erhebliche Verletzungen davon.

⇢ Rodelspaß wird Horror: Mann schwer von Ast verletzt!

Rettungseinsatz

Einsatzkräfte der Bergrettung transportierten die Schwerverletzte mittels Akja ins Tal. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde die 30-Jährige mit einem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Der männliche Begleiter blieb bei dem Unfall unverletzt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Drogen-Hotspot
„Frauen meiden U6-Station aus Angst“ – ÖVP fordert Alkoholverbot
| Turin
Molotowcocktails und brennende Barrikaden: 31 Beamte bei linker Demo verletzt
| Reisetipp
Flughafen-Experte warnt: Diese Kofferfarben solltest du meiden
| Finale
Showdown in Australien: Holt sich Djokovic seinen 25. Grand-Slam-Titel?
| Unglück
Bus rast in Gebäude: 13-Jährige verstirbt am Unfallort
MEHR AKTUELLE NEWS