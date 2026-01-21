Rodelspaß wird Horror: Mann schwer von Ast verletzt!

Ein 44-jähriger Deutscher verunglückte am Dienstagabend bei einer Rodelpartie auf der Aschinger Alm im Tiroler Gemeindegebiet Ebbs/Buchberg. Der Mann, der im Landkreis Rosenheim wohnhaft ist, hatte gemeinsam mit zwei Begleitern eine Wanderung unternommen, um anschließend die Rodelbahn talwärts zu nutzen.

Trotz angemessener Sport- und Schutzausrüstung verlor er gegen 21.05 Uhr in einer leichten Linkskurve auf der vereisten Strecke die Kontrolle über seinen Rennrodel.

Sturz im Waldgebiet

Der Freizeitsportler kam von der Bahn ab, stürzte über den Wegrand hinaus und fiel etwa zehn Meter eine Böschung hinunter in den angrenzenden Wald. Bei dem Unfall erlitt er durch einen Ast eine Verletzung im Bauchbereich.

Rettungseinsatz

Obwohl verletzt, blieb der 44-Jährige bei Bewusstsein und konnte selbständig zur Rodelbahn zurückkehren, wo seine Begleiter Erste Hilfe leisteten. Die herbeigerufene Bergrettung Kufstein brachte den Verunglückten mittels Trage und Einsatzfahrzeug ins Tal.

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er schließlich ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.