„Ko je ovde idiot?“ kommt auf die Bühne des Theater Akzent

Die Theaterkomödie „Ko je ovde idiot?“ („Wer ist hier der Idiot?“) wird dem Wiener Publikum präsentiert. Das Stück verbindet pointierten Humor mit Elementen des absurden Theaters und zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreich gespielten Produktionen im serbischsprachigen Raum.

Die Handlung setzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts an – in einer Zeit, in der ein Mann, um heiraten zu dürfen, sogar beweisen musste, dass er kein Idiot ist. Genau von dieser absurden Ausgangssituation nimmt die Komödie ihren Anfang und kommt nun auch in Wien auf die Bühne.

Nach einer turbulenten Junggesellenfeier begibt sich der zukünftige Bräutigam, gespielt von Milan Kalinić, zu einem Psychiater, dargestellt von Srđan Ivanović, um eine routinemäßige ärztliche Bestätigung einzuholen. Was zunächst als reine Formalität erscheint, entwickelt sich rasch zu einem intensiven Gespräch, bei dem die Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn zunehmend verschwimmt.

Der Psychiater, selbst erschöpft von endlosen Patientenschlangen, entscheidet sich, den vermeintlich harmlosen Termin in eine gründliche Untersuchung zu verwandeln. Es beginnt ein ungewöhnliches Spiel – ein pointierter Dialog zwischen Vernunft und Absurdität, zwischen Freiheit und Bürokratie, zwischen Mensch und System. Dabei stellt das Stück eine zentrale Frage: Wer ist hier eigentlich der Idiot – derjenige, der die Fragen stellt, oder derjenige, der versucht, sie zu beantworten?

Mit viel Witz thematisiert die Komödie, wer in einem von Regeln und Formularen bestimmten System als „Idiot“ gilt. Seit über zwanzig Jahren begeistert das Stück Publikum in Serbien und im Ausland und überzeugt durch starke schauspielerische Präsenz und hohe Aktualität.

Hard Facts:

Stück: Ko je ovde idiot?

Datum: Sonntag, 25. Januar 2026

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Theater Akzent, Wien

Kartenverkauf: +43 1 501 651 3306