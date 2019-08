Horrortat erschüttert Kroatien: Mann löscht sechsköpfige Familie aus (FOTOS & VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, wurden der Polizei Schüsse in der Zagreber Siedlung Kajzerica gemeldet. Im besagten Haus fanden die Einsatzkräfte kurz drauf sechs Leichen vor.

Wie die Polizei der kroatischen Hauptstadt auf einer Pressekonferenz am frühen Freitagmorgen bekanntgab, handelt es sich bei den Opfern um drei Frauen, zwei Männer und ein 10-jähriges Kind. Einzig ein sieben Monate altes Baby überlebt das Massaker.

Lesen Sie auch: Dealer-Familie verkauft Drogen „ab Hof“! Seit Februar soll der 23-jährige Salzburger seine Wohnung als zu einem Hotspot für Drogen erhoben haben. Seine Eltern unterstützten ihn sowie seinen Bruder beim Verkauf.

Das Motiv für die Tat soll Eifersucht gewesen sein. Der Mann, der die gesamte Familie erschossen haben soll, flüchtete nach der Tat.

Großfahndung

Es folgte eine mehrstündige Großfahndung, an welcher fast alle Polizeikräfte der kroatischen Hauptstadt und unmittelbaren Umgebung teilnahmen. Die Beamten blockierten alle Straßen, die aus und in die Siedlung im Süden Zagrebs führten.

Schwer bewaffnet wurden zahlreiche Autos angehalten und kontrolliert, sowie alle möglichen Fluchtwege des mutmaßlichen Schützen durchkämmt. Auch die Spezialeinheit der kroatischen Polizei war an der Fahndung beteiligt.

Täter beging Selbstmord

Unweit des Tatortes wurde der flüchtige Schütze schließlich tot aufgefunden. Wie „24sata.hr“ berichtet, soll der Mann laut Polizeiangaben Selbstmord begangen haben. Kroatische Medien bezeichnen die grausame Bluttat als „Massaker in Zagreb“.

„In 30 Jahren Ermittlungsarbeit an Tatorten habe ich so etwas noch nie gesehen“, zitierte „24sata.hr“ einen Polizeibeamten. Der sechsfache Mord gilt als schlimmstes Verbrechen seit Kriegsende in Kroatien.

Fotos und Videos vom Tatort findet ihr auf Seite 2!