Personalmangel: Kroatien sucht verzweifelt nach Totengräbern

Nicht nur Österreich muss momentan mit einem Arbeitskräftemangel kämpfen. Auch Kroatien hat Schwierigkeiten damit Personal zu finden. Dabei sind die Ansprüche gar nicht so hoch: keine Ausbildung oder Erfahrung, nur ein Führerschein wird benötigt. In manchen Fällen nicht einmal der.

Kommunale Betriebe in ganz Kroatien stehen derzeit vor einer großen Herausforderung: sie haben Schwierigkeiten, Beerdigungen zu organisieren. Es fehlen ihnen die Arbeitskräfte. Besonders Totengräber sind gefragt. Aufgrund von Personalmangel wurden einige Betriebe gezwungen, nur noch morgendliche Beerdigungen anzubieten. Ein Bestattungsunternehmen musste die Zahl der Bestattungen sogar beschränken. Dabei sind acht Totengräber auf zwölf Friedhöfen im Einsatz.

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, haben diese Betriebe nun beschlossen, auch Rentner als Arbeitskräfte zu werben, wie die Tageszeitung Sloboden Pečat aus Nordmazedonien berichtet.

Jobangebot und Anforderungen

Was das Anforderungsprofil betrifft, so ist kein spezieller Schulabschluss erforderlich. Selbst ohne Grundschulbildung hat man gute Chancen auf den Job. Auch Erfahrung ist keine Voraussetzung für diese Arbeit. Das Gehalt der Ausschreibung beträgt zwischen 660 und 1000 Euro.

Obwohl in den Ausschreibungen ausdrücklich betont wird, dass eine Geschlechterdiskriminierung vermieden werden soll, gibt es auf dem Arbeitsmarkt der Bestatter und Totengräber in Kroatien offenbar keine Frauen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann sich dieser Umstand in Zukunft ändern wird.

Finanzieller Bonus und Geschenke

Das Unternehmen „Pre-com“ aus Prelog (Kroatien) hat den Wunsch, dass ihr Totengräber einen Führerschein der Klasse B führt. Allerdings bieten sie dafür auch unübliche Zuckerl an: Fördereinkommen, Fahrtkostenpauschale oder Schuhgeld ab 79 Euro/Monat, bezahlte warme Mahlzeiten ab 663 Euro/Monat, Jahresbonus bis von bis zu 663 Euro, Garantierter Jahresurlaub, Weihnachts- und Ostergeld ausserdem Kauft das Unternehmen noch Geschenk für Kinder zu den erwähnten Feiertagen (egal, wie viele Kinder es sind).

Auch für „Pre-com“ ist Arbeitserfahrung nicht wichtig. Hauptsache, sie finden endlich einen Totengräber. Allerdings ist dieser Beruf nicht der einzige Mangelberuf in Kroatien. Schonsteinfeger werden ebenso dringend gesucht.