Mann liegt seit Tagen in einem Sarg vor dem Ministerium

Der Inhaber des Bestattungsunternehmens aus Virovitica, Mario Kolarevic, liegt seit Tagen in einem Sarg vor dem Wirtschaftsministerium in Zagreb und befindet sich im Hungerstreik.

Grund dafür ist das Problem mit dem Bestattungsgesetz. Er behauptet, dass das Versorgungsunternehmen Flora aus Virovitica, ihm der am Markt ist, unloyale Konkurrenz macht. Er meinte, dass sie die Menschen dazu auffordern wegen der Dokumente für die Beerdigung der Verstorbenen zu ihnen zu kommen und dann bieten sie ihre Dienste an.

„Wie das in der Praxis läuft. Jemand kommt zu ihnen, jemand ist dieser Person verstorben und bittet Sie darum, eine Beerdigung zu organisieren. Sie starten diesen Prozess und beginnen mit der Erstellung von Todesanzeigen, rufen beim Versorgungsunternehmen an, allerdings bekommen Sie keinen Termin. Die Leute suchen sich je nach Wunsch alles rundherum um das Begräbnis aus, allerdings bekommen Sie immer noch keinen Termin.

Dann sagen sie dem Fremden, sie müssen sich zu einem Versorgungsunternehmen begeben. Der Fremde muss zwar dann hinfahren, aber er geht. Er kommt dort an und fragt nach einem Termin. Dann bieten die Unternehmen dort ihre Auswahl an für das Begräbnis und meinen sie seien günstiger. Die Leute schauen sich die Preise sorgfältig an und bemerken, dass die Preise deutlich niedriger sind, weil diese Unternehmen sich es leisten können. Dann ruft euch die Person an und meint, dass sie alles in dem Versorgungsunternehmen der Flora nehmen wird. Auf diese Weise, verliert man die Kundschaft und diese gehen zur Konkurrenz, die jegliche Tricks anwenden um Kunden für sich zu gewinnen. „Sie betreiben eine Marktaktivität, mit der wir vor Ort zu kämpfen haben“, sagte er.

