Hund löst Brand aus – Haus nach Feuer unbewohnbar

Ein Hundebiss, ein Akku, ein Brand – in Tirol wurde ein Zuhause zum Einsatzort, als ein Tier allein zu Hause war.

Wer seinen Hund unbeaufsichtigt zu Hause lässt, sollte akkubetriebene Geräte und Batterien grundsätzlich außer Reichweite bringen. Ein Vorfall im tirolerischen Terfens zeigt, welche Folgen das Gegenteil haben kann: Dort entzündete sich der Lithium-Ionen-Akku einer Drohne, nachdem ein Hund hineingebissen hatte – und setzte eine Hundedecke in Brand.

Der Akku dürfte durch den Biss des Tieres in Brand geraten sein, so die ersten Erkenntnisse der Einsatzkräfte. Zum Glück griff das Feuer nicht auf weitere Teile des Hauses über, allerdings füllten sich die Räumlichkeiten mit dichtem Rauch.

Feuerwehr rückt aus

Als die Besitzerin nach Hause zurückkehrte, empfing sie eine starke Verrauchung des Gebäudes – sie alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Terfens und Vomperbach rückten aus, belüfteten das Haus und kontrollierten die betroffenen Bereiche.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar.