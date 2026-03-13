Kaltfront bringt am Wochenende Schnee in Teile Österreichs!

Frühlingsgefühle am Freitag, dann kommt der Umschwung: Österreich erwartet ein Wochenende mit wechselhaftem Charakter.

Ein Zwischenhoch sorgt laut UBIMET am Freitag im Alpenraum für eine spürbare Wetterberuhigung. Nachdem sich Restwolken und Frühnebelfelder aufgelöst haben, setzt sich von Vorarlberg bis ins Nordburgenland vielerorts die Sonne durch. Zwischen Osttirol, Kärnten und der Steiermark präsentiert sich der Himmel tagsüber bewölkter, doch auch dort gibt es zumindest vereinzelt Sonnenfenster.

Ab Mittag nimmt der Südostwind zu, in den Alpen stellt sich Föhn ein – bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad fühlt sich der Tag ausgesprochen frühlingshaft an. Gleichzeitig gerät Österreich in den Einflussbereich einer Kaltfront, die sich von Westeuropa aus langsam nähert. Die Windströmung dreht zunehmend auf Süd, wodurch in den Nordalpen der Föhneffekt verstärkt wird.

Wechselhaftes Wochenende

Die Front kommt übers Wochenende nur schleppend nach Osten voran; durch die Entstehung eines Italientief wird das Wetter zunächst lediglich im Westen und Südwesten des Landes unbeständiger. Nennenswerte Regen- oder Schneemengen sind dabei vorerst nicht zu erwarten.

Am Samstag zeigt sich östlich des Tiroler Unterlands sowie in Unterkärnten noch zeitweise die Sonne. Vorarlberg, das Außerfern sowie der Bereich von der Silvretta bis zu den Karawanken bleiben hingegen den ganzen Tag über bedeckt. Um die Mittagszeit setzt in Vorarlberg und Tirol Regen ein, am Abend fällt die Schneefallgrenze dort auf etwa 700 Meter.

Föhn prägt weiterhin die Nordalpen, während im östlichen Flachland lebhafter bis kräftiger Süd- bis Südostwind weht. Die Temperaturen halten sich mit 14 bis 19 Grad auf einem milden Niveau.

Der Sonntag startet von Unterkärnten bis ins Weinviertel noch mit etwas Sonnenschein. Von Vorarlberg bis Salzburg sowie in Osttirol fällt bereits leichter Regen, der sich im weiteren Tagesverlauf zunehmend auf den Süden des Landes verlagert. Die Schneefallgrenze liegt in den westlichen Nordalpen zu Beginn zwischen 600 und 800 Meter und steigt im Laufe des Tages an.

Im östlichen Flachland bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und weht mäßig, stellenweise auch lebhaft. Mit Höchstwerten von 8 bis 16 Grad geht die Temperatur gegenüber den Vortagen merklich zurück.

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Störung im Osten

Laut UBIMET erreicht die Störung mit teils gewittrigen Schauern erst zu Beginn der neuen Woche auch die Osthälfte Österreichs. Am Montag fällt zunächst noch etwas Regen, der bis Mittag jedoch nach Süden abzieht. Danach lockert die Wolkendecke etwas auf, und besonders im Weinviertel kann sich am Nachmittag die Sonne zeigen.

Bei mäßig bis lebhaftem, vereinzelt auch kräftigem Westwind werden Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad erreicht.