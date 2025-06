Ideales Gewicht: Diese Formel schlägt den BMI um Längen

Vergessen Sie den BMI – neue Berechnungsmethoden versprechen präzisere Aussagen über Ihr ideales Körpergewicht. Die Creff-Formel berücksichtigt, was bisher fehlte.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was eigentlich Ihr ideales Körpergewicht sein sollte? Während der allseits bekannte Body-Mass-Index (BMI) nur einen groben Anhaltspunkt liefert, gibt es mittlerweile präzisere Methoden, um herauszufinden, wie viele Kilogramm zu Ihrer Körpergröße, Ihrem Alter und Körperbau passen.

Der klassische BMI, bei dem das Gewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße in Metern geteilt wird, kategorisiert zwar in Untergewicht (unter 18,5) bis hin zu schwerer Fettleibigkeit (über 40), berücksichtigt jedoch weder die individuelle Körperkonstitution noch das Alter der Person.

Deutlich genauer arbeitet die sogenannte Creff-Formel. Diese Berechnungsmethode bezieht neben Größe und Gewicht auch die Körperstruktur mit ein und ermöglicht so eine individuellere Einschätzung. Mit diesem Wissen können Sie gezielter an Ihrem Wunschgewicht arbeiten oder durch entsprechendes Training Ihre Figur optimieren.

Creff-Formel anwenden

Für Menschen mit durchschnittlichem Körperbau gilt die Formel: (Körpergröße in cm minus 100) plus (Alter geteilt durch 10) multipliziert mit 0,9. Bei einer 165 cm großen, 30-jährigen Person ergibt das: (165-100) + (30/10) × 0,9 = 61,2 Kilogramm als ideales Gewicht.

Bei kräftigerem Körperbau verändert sich die Berechnung leicht: (Körpergröße in cm minus 100) plus (Alter geteilt durch 10) multipliziert mit 0,9 und dann nochmals mit 1,1. Für dieselbe Person mit 165 cm und 30 Jahren wäre das ideale Gewicht dann: ((165-100) + (30/10)) × 0,9 × 1,1 = 67,32 Kilogramm.

Für zierliche Menschen gilt hingegen: (Körpergröße in cm minus 100) plus (Alter geteilt durch 10) multipliziert mit 0,9 und dann mit 0,9. Bei gleichen Ausgangswerten ergibt das: ((165-100) + (30/10)) × 0,9 × 0,9 = 55,08 Kilogramm.

Bauchumfang messen

Auch der Bauchumfang verrät viel über Ihre Fitness. Eine einfache Faustregel: Ist Ihr Taillenumfang kleiner oder gleich der Hälfte Ihrer Körpergröße, liegt der Körperfettanteil im Normalbereich. Ein größerer Wert deutet auf gesundheitsgefährdendes Bauchfett hin.

Schon auf den ersten Blick lässt sich oft einschätzen, ob Übergewicht vorliegt – wenn nämlich die Taille breiter als die Hüften ist. Für eine exaktere Beurteilung können Sie den Taillenumfang an der breitesten Stelle – meist knapp über dem Bauchnabel – durch den Hüftumfang an der breitesten Stelle teilen.

Bei einem Taillenumfang von 71 cm und einem Hüftumfang von 36 cm wäre das Ergebnis 71/36 = 1,9. Laut einem WHO-Bericht von 2008 spricht man bei Männern ab einem Wert von 0,9 und bei Frauen ab 0,85 von Fettleibigkeit.

Wissenschaftliche Einschätzung und Grenzen

Obwohl die Creff-Formel gegenüber dem klassischen BMI einen Fortschritt darstellt, geben Ernährungsmediziner zu bedenken: Auch diese Methode bietet keine vollständige Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes. Fachleute betonen, dass wichtige Faktoren wie Muskelmasse, Fettverteilung und Lebensstil bei dieser Berechnung unberücksichtigt bleiben.

Experten empfehlen daher, die Creff-Formel als ergänzendes Werkzeug zu betrachten und für eine umfassendere Einschätzung weitere Parameter wie den Taillenumfang oder das Taille-Hüft-Verhältnis hinzuzuziehen.

Wer seinen Körper wirklich präzise analysieren möchte, sollte auf professionellere Messmethoden wie die Bioimpedanzanalyse zurückgreifen, die den tatsächlichen Körperfett- und Muskelanteil bestimmen kann.

Die sinnvollste Verwendung der Creff-Formel besteht also darin, sie als einen von mehreren Indikatoren für das Körpergewicht zu nutzen – nicht als alleinigen Maßstab für Gesundheit oder Fitness.