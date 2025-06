Von Monaco bis Liechtenstein: Diese 5 Urlaubsländer haben keinen Flughafen

Fünf beliebte Reiseziele weltweit trotzen dem Trend der Luftfahrt und verzichten komplett auf eigene Flughäfen – für viele Besucher ein besonderer Reiz.

Obwohl wir in einer Zeit leben, in der Flugreisen zum Alltag gehören, gibt es tatsächlich noch immer fünf beliebte Touristenziele weltweit, die ohne eigenen Flughafen auskommen. Ihr Luftraum bleibt frei von Düsenjets – was für manche Besucher durchaus zum besonderen Charme dieser Orte beiträgt.

Das Fürstentum Andorra, in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien eingebettet, verzichtet komplett auf einen eigenen Airport. Wer das kleine Land besuchen möchte, genießt stattdessen eine landschaftlich reizvolle Anreise durch Bergregionen und idyllische Dörfer – ein Erlebnis, das bereits Teil des Urlaubsvergnügens sein kann. Seit 2024 gibt es jedoch eine praktische Alternative: Der Andorra-La Seu d’Urgell Airport liegt nur 20 Minuten von der Landesgrenze entfernt auf spanischem Staatsgebiet und bietet regelmäßige Verbindungen nach Madrid und Palma de Mallorca an. Die Flugzeit nach Madrid beträgt etwa eine Stunde, Tickets sind ab 60 Euro pro Strecke erhältlich. Vom Flughafen bringen Shuttlebusse (ca. 20 Euro pro Person) Besucher in 30-40 Minuten ins Zentrum Andorras.

Monaco, bekannt als Wohnsitz der Superreichen, mag zwar mit Luxus und Glamour locken, doch einen eigenen Flughafen sucht man im Stadtstaat an der französischen Riviera vergeblich. Die betuchte Klientel landet entweder am nahen Flughafen Nizza oder reist stilecht per Hubschrauber oder Yacht an.

Europäische Kleinstaaten

Auch das Fürstentum Liechtenstein zwischen der Schweiz und Österreich setzt auf bodenständigere Anreisemöglichkeiten. Besucher, die die mittelalterlichen Schlösser und die alpine Landschaft erkunden möchten, nutzen meist die Flughäfen der Nachbarländer und genießen anschließend eine entspannte Fahrt durch das Rheintal oder eine der malerischen Zugverbindungen.

San Marino, eine der ältesten Republiken der Welt, thront auf einem gewundenen Bergrücken in Norditalien und gehört zum UNESCO-Welterbe. Touristen, die dieses historische Kleinod besuchen möchten, landen üblicherweise in Bologna oder Rimini und nehmen von dort aus den Landweg.

Pazifische Inselrepublik

Der Inselstaat Nauru im Pazifischen Ozean komplettiert die Liste der flughafenlosen Länder. Ein Besuch auf der kleinsten Inselrepublik der Welt gestaltet sich entsprechend abenteuerlich – die Anreise erfolgt typischerweise per Schiff oder mit Charterflügen aus nahegelegenen Ländern wie Australien oder Fidschi.

Wer also eines dieser fünf besonderen Reiseziele – Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino oder Nauru – besuchen möchte, muss sich auf alternative Transportwege einstellen: über Bergstraßen, mit Booten oder nach der Landung auf dem nächstgelegenen internationalen Flughafen.