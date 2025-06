World’s 50 Best Restaurants 2025: Peru gewinnt, Steirereck verliert Plätze

Perus Hauptstadt erobert die kulinarische Weltspitze: Gleich zwei Restaurants aus Lima schaffen es unter die Top 10 der globalen Gourmet-Elite – eines davon auf Platz eins.

Lima wird in den kommenden Monaten zum Magneten für Gourmets aus aller Welt. Gleich zwei Restaurants der peruanischen Hauptstadt haben es unter die Top 10 der renommierten Liste „50 beste Restaurants der Welt“ für 2025 geschafft – eines davon krönt sich sogar zum Weltmeister der Spitzengastronomie.

Das Wiener Steirereck zählt auch in diesem Jahr wieder zu den Top 50 und bestätigt damit eindrucksvoll seinen Ruf als kulinarisches Aushängeschild des Landes – auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr von Platz 22 auf Rang 33 zurückgefallen ist.

Das Restaurant Maido aus Lima erhielt bei der feierlichen Preisverleihung am Donnerstagabend in Turin den begehrten Hauptpreis. Die Auszeichnungen gelten in der Branche als die Oscars der innovativen Kochkunst.

Maido begeistert mit der sogenannten Nikkei-Küche (Fusion aus japanischer und peruanischer Küche), einer faszinierenden Fusion aus präziser japanischer Kochtechnik und lebendigen peruanischen Zutaten. Die Jury würdigte den Stil als „kulturell reichhaltig, innovativ und modern“. Das Restaurant, das im Vorjahr noch auf dem fünften Platz rangierte, steht unter der Leitung von Küchenchef Mitsuharu „Micha“ Tsumura.

Bei der Preisverleihung zeigte sich der Spitzenkoch bewegt: „Ich glaube, dass Gastronomie – Essen und Gastfreundschaft – unglaubliche Dinge bewirken kann. Sie kann Träume wahr werden lassen."

Die Wurzeln der Nikkei-Küche reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als japanische Einwanderer nach Peru kamen und ihre Kochtradition mitbrachten. Was als Notwendigkeit begann – japanische Techniken mit lokalen peruanischen Zutaten zu verbinden – entwickelte sich über Generationen zu einer eigenständigen Kochkunst. Die präzise japanische Zubereitungsart von rohem Fisch traf dabei auf die aromenreiche peruanische Küche mit ihren vielfältigen Gewürzen und Chilisorten.

Diese kulturelle Verschmelzung führte zu kulinarischen Innovationen wie neuen Interpretationen des klassischen peruanischen Ceviches und machte Lima in den letzten Jahrzehnten zu einem globalen Epizentrum der Spitzengastronomie.

Internationale Spitzenplätze

Den zweiten Platz sicherte sich das spanische Asador Etxebarri, während das mexikanische Quintonil den dritten Rang belegte. Die Top 5 komplettieren Diverxo aus Madrid und das Kopenhagener Restaurant Alchemist.

Die Bestenliste

Die 50 Best Restaurants im Überblick:

1. Maido (Lima, Peru)



2. Asador Etxebarri (Atxondo, Spanien)



3. Quintonil (Mexiko-Stadt)



4. Diverxo (Madrid, Spanien)



5. Alchemist (Kopenhagen, Dänemark)



6. Gaggan (Bangkok, Thailand)



7. Sézanne (Tokio, Japan)



8. Table by Bruno Verjus (Paris, Frankreich)



9. Kjolle (Lima, Peru)



10. Don Julio (Buenos Aires, Argentinien)



11. Wing (Hongkong)



12. Atomix (New York City)



13. Potong (Bangkok)



14. Plénitude (Paris, Frankreich)



15. Ikoyi (London, England)



16. Lido 84 (Gardone Riviera, Italien)



17. Sorn (Bangkok, Thailand)



18. Reale (Castel di Sangro, Italien)



19. The Chairman (Hongkong)



20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Bruneck, Italien)



21. Narisawa (Tokio, Japan)



22. Suhring (Bangkok, Thailand)



23. Boragó (Santiago, Chile)



24. Elkano (Getaria, Spanien)



25. Odette (Singapur)



26. Mérito (Lima, Peru)



27. Trèsind Studio (Dubai, VAE)



28. Lasai (Rio de Janeiro, Brasilien)



29. Mingles (Seoul, Südkorea)



30. Le Du (Bangkok, Thailand)



31. Le Calandre (Rubano, Italien)



32. Piazza Duomo (Alba, Italien)



33. Steirereck (Wien, Österreich)



34. Enigma (Barcelona, Spanien)



35. Nusara (Bangkok, Thailand)



36. Florilège (Tokio, Japan)



37. Orfali Bros (Dubai, VAE)



38. Frantzén (Stockholm, Schweden)



39. Mayta (Lima, Peru)



40. Septime (Paris, Frankreich)



41. Kadeau (Kopenhagen, Dänemark)



42. Belcanto (Lissabon, Portugal)



43. Uliassi (Senigallia, Italien)



44. La Cime (Osaka, Japan)



45. Arpege (Paris, Frankreich)



46. Rosetta (Mexiko-Stadt)



47. Vyn (Hvilinje, Schweden)



48. Celele (Cartagena, Kolumbien)



49. Kol (London, England)



50. Restaurant Jan (München, Deutschland)

Mit insgesamt vier Restaurants in den Top 50 etabliert sich Peru als eine der führenden kulinarischen Nationen der Welt. Bemerkenswert ist, dass neben Maido (Platz 1) und Kjolle (Platz 9) auch Mérito (Platz 26) und Mayta (Platz 39) aus Lima in der Liste vertreten sind – ein eindrucksvoller Beleg für den Status der peruanischen Hauptstadt als Gourmet-Metropole.

Die Stadt hat sich in den letzten zehn Jahren von einem Geheimtipp zu einem anerkannten kulinarischen Zentrum entwickelt, in dem die einzigartige Verschmelzung verschiedener kultureller Einflüsse für innovative Geschmackserlebnisse sorgt.