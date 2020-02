Diese 3 Sternzeichen erwartet 2020 ein Geldregen!

Das Jahr 2020 wird laut astrologischen Prognosen für Menschen mit einem dieser drei Sternzeichen ein besonders glückliches.

1. Widder

Für alle Widder stehen die Sterne 2020 besonders günstig. Zumindest eine – wenn nicht sogar mehrere neue Jobchancen – werden sich auftun. Nur keine falsche Scham: zeigt offen und ungehemmt, was ihr so drauf habt. Ihr werdet auf jeden Fall genug Energie haben, um alles was ihr anfangt oder angefangen habt, erfolgreich zu beenden. Diese Glücksperiode dauert sogar über das Jahr hinaus an.

