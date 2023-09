In diesem Bezirk verdient man am meisten

In Wien, insbesondere in diesem Gemeindebezirk, lässt sich der höchste durchschnittliche Jahresverdienst in ganz Österreich verzeichnen: 37.250 Euro netto. Doch trotz dieser beeindruckenden Zahlen steht Österreich vor einem turbulenten Herbst, geprägt von intensiven Gehaltsverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Im Schatten dieser Verhandlungen steht eine bemerkenswerte Preissteigerung von 9,6 Prozent in den letzten 12 Monaten.

Die Metaller geben traditionell den Auftakt für die Gehaltsverhandlungen. Angesichts der steigenden Preise in den Geschäften ist es kaum verwunderlich, dass sie mit hohen Forderungen in die Verhandlungen gehen. Die Inflation hat in den letzten 12 Monaten ein beachtliches Niveau erreicht und drückt auf die Kaufkraft der Arbeitnehmer.

Wiener Innenstadt an der Spitze

Eine Analyse der Einkommensstatistik aller österreichischen Bezirke durch oe24 offenbart ein differenziertes Bild der Gehaltsstrukturen. Der erste Wiener Gemeindebezirk führt mit einem durchschnittlichen Jahresnettogehalt von 37.250 Euro, dicht gefolgt vom niederösterreichischen Bezirk Mödling mit 32.390 Euro, und Wien Hietzing vervollständigt die Top 3 mit 31.718 Euro.

Am unteren Ende der Gehaltsskala befindet sich Landeck in Tirol, wo Arbeitnehmer jährlich durchschnittlich „nur“ 20.341 Euro auf ihr Konto überwiesen bekommen. Auch ein Wiener Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, ist mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 20.865 Euro weit entfernt von den Spitzenreitern.

Niederösterreich führt

Betrachtet man die Bundesländer, so liegt Niederösterreich mit einem Durchschnittseinkommen von 27.248 Euro an der Spitze. Tirol hingegen bildet mit 23.640 Euro das Schlusslicht. Der Durchschnitt für ganz Österreich beträgt 25.570 Euro pro Jahr (netto).