In diesem Bundesland bekommt ihr das niedrigste Gehalt!

Österreichs Bürger hatten im Jahr 2022 durchschnittlich 26.500 Euro zur Verfügung, wie eine aktuelle Analyse der Statistik Austria zeigt. Doch nicht alle Bundesländer sind finanziell gleich aufgestellt, wie die Zahlen im Detail offenbaren.

Niederösterreichs Einwohner sind die Spitzenreiter in Sachen Einkommen. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 27.700 Euro liegen sie deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Das Burgenland folgt dicht dahinter mit 27.600 Euro, während die Vorarlberger mit 27.500 Euro den dritten Platz belegen.

Die Bundeshauptstadt Wien hingegen bildet das Schlusslicht. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 24.500 Euro haben die Wiener deutlich weniger zur Verfügung als ihre Mitbürger in den genannten Bundesländern.

Die Statistik Austria hat in ihrer Analyse auch das Bruttoregionalprodukt (BRP) berücksichtigt. Dieser Wert gibt den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen an, die innerhalb eines Jahres in einem Bundesland hergestellt und dem Endverbrauch dienen.

Niederösterreich konnte sein BRP im Jahr 2022 um 3,8 Prozent auf fast 71,8 Milliarden Euro steigern. Damit liegt das Bundesland allerdings unter dem österreichweiten Wachstum, das 4,8 Prozent betrug.

Einkommensanalyse

Diese Daten, entnommen aus der jüngsten regionalen Einkommensanalyse der Statistik Austria, werfen ein interessantes Licht auf die wirtschaftliche Landschaft Österreichs. Sie zeigen deutlich, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern gibt – sowohl in Bezug auf das verfügbare Einkommen der Einwohner als auch auf das Wirtschaftswachstum.