In diesen Ländern gilt der Grüne Pass noch

Im Juni läuft bei zahlreichen Österreichern der Grüne Pass aus. Nun lassen sich Zehntausende vor dem Urlaub noch impfen.

Immer mehr Menschen stürmen das Vienna Austria Center und wollen sich impfen. Obwohl der Grüne Pass im Ausland kaum wer verlangt, so wollen sich viele mit der dritten Dosis impfen.

Einen gültigen Grünen Pass mit vollständigen Impfungen braucht ihr bei der Einreise nach Australien und in die USA. Außerdem gilt er auch für Mauritius, Ägypten und Dubai. Die restlichen Länder haben die Corona-Maßnahmen aufgehoben.

In Österreich steigen erneut die Coronazahlen an. “So wie es scheint haben wir jetzt eine Sommerwelle, damit steigt auch das Risiko schwerer Erkrankungen und Todesfälle. Also diejenigen, die erst zwei Mal geimpft sind, sollten auf jeden Fall wenn die Impfung vier bis sechs Monate zurückliegt die dritte Impfung der ersten Serie erhalten”, sagt Kundi.

Gestern wurden rund 6.406 Neuinfektionen registriert. Am 12. Juni, waren es noch 2.989 Corona-Fälle gewesen. Die neuen Varianten BA.4 und BA.5 seien der Grund dafür. “Es ist zu erwarten, dass es im Herbst neue Typen geben wird. Gegen den wird ein Varianten-Impfstoff auch nicht besser wirken als der ursprüngliche Impfstoff”, so der Experte.

