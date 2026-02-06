Industrie‑Riesen Jugoslawiens: Das sind die Firmen, die das Land prägten

Von Werften bis Textilriesen – einst beschäftigten sie Zehntausende und exportierten weltweit. Heute sind die Industriegiganten Jugoslawiens nur noch verblasste Erinnerungen.

Industriegiganten verschwunden

Die Werften in Split, Rijeka und Pula galten einst als Aushängeschilder der jugoslawischen Industriekraft. Hier entstanden Passagier- und Frachtschiffe sowie Spezialfahrzeuge, die ihren Weg in die USA, nach Westeuropa und in den Nahen Osten fanden. In ihrer Blütezeit beschäftigten einzelne Standorte zwischen 20.000 und 30.000 Menschen und verfügten über beeindruckende Docks, Montage- und Maschinenbauanlagen. Der schleichende Niedergang begann in den 1980er Jahren – hohe Produktionskosten, technologischer Rückstand und die wachsende Konkurrenz aus Asien besiegelten schließlich das Schicksal dieser maritimen Industriezentren.

Rade Končar aus Zagreb schrieb eine ähnliche Geschichte. Der Elektrokonzern stellte Transformatoren, Industrieausrüstung und elektrische Maschinen her und beschäftigte bis zu 15.000 Mitarbeiter. Mit seinen Forschungszentren und einem weitverzweigten Vertriebsnetz belieferte das Unternehmen Kunden in Ost- und Westeuropa, im Nahen Osten und in der Sowjetunion. Wie das Wirtschaftsportal Biznis.telegraf berichtet, führten veraltete Technologien, die Marktöffnung der 1990er Jahre und eine wenig erfolgreiche Privatisierung zum Zusammenbruch des einstigen Vorzeigebetriebs.

Industrielle Schwergewichte

Energoinvest aus Sarajevo zählte zu den bedeutendsten Exporteuren in Richtung Afrika, Naher Osten und Sowjetunion. Der Konzern realisierte Energieanlagen und Großprojekte im Infrastrukturbereich und beschäftigte in seiner Hochphase zwischen 20.000 und 25.000 Menschen. Mit seinen Projektbüros, Montageteams und Produktionsstätten galt das Unternehmen als Vorzeigeprojekt der jugoslawischen Wirtschaft. Der Bosnienkrieg (1992-1995) zerstörte nicht nur die Produktionsanlagen, sondern auch die mühsam aufgebauten Absatzmärkte. Was folgte, war die Zersplitterung in zahlreiche Kleinbetriebe.

Die Industrie für Maschinen und Traktoren (IMT) aus Belgrad stand für landwirtschaftliche Maschinen und Industrieausrüstung. Bis zu 15.000 Beschäftigte arbeiteten in den Montagehallen, der Teileproduktion und den Forschungslaboren des Unternehmens. Der Abstieg kam schleichend: Überholte Produktionsmethoden, ineffiziente Verwaltungsstrukturen und letztlich eine gescheiterte Privatisierung in den 2000er Jahren besiegelten das Ende des einst stolzen Betriebs.

Wirtschaftlicher Niedergang

Das Zagreber Textilunternehmen Prvomajska kleidete in den 1970er und 1980er Jahren nicht nur die heimische Bevölkerung ein, sondern exportierte Konfektionsware und Uniformen nach Westeuropa und in die USA. Mit seinen Designstudios, Produktionsstätten und Verkaufssalons bot der Konzern bis zu 20.000 Menschen Arbeit. Die Marktöffnung nach dem Zerfall Jugoslawiens und die übermächtige Konkurrenz aus Asien mit ihren Niedrigpreisen führten zur Privatisierung und einem dramatischen Bedeutungsverlust.

Diese fünf Unternehmen bildeten das industrielle Rückgrat Jugoslawiens, sicherten Zehntausenden Menschen den Lebensunterhalt und spülten durch ihre Exporterfolge wertvolle Devisen in die Staatskasse. Ihr Niedergang ist untrennbar mit technologischem Stillstand, Marktliberalisierung, gescheiterten Privatisierungsversuchen und den Kriegswirren verbunden.

Dennoch bleibt ihr Erbe als Motoren der industriellen Entwicklung im ehemaligen Jugoslawien unvergessen.