Inklusive Amputation: Mann operiert sich zu einem „Black Alien“

Entoni Lofredo, besser bekannt als „Black Alien“, hat seine bemerkenswerte Reise zur körperlichen Transformation, die er in den sozialen Medien dokumentiert hat, aufgegeben. Dies hat bei seinen Followern Besorgnis ausgelöst. Gerüchte über eine romantische Beziehung als möglicher Wendepunkt in seinem Leben sind aufgetaucht.

Entoni Lofredo, auch bekannt als „Black Alien“ (35), hat eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Bevor er sein Projekt begann, war Loffredo ein junger Mann von konventionellem Aussehen und arbeitete als Sicherheitskraft in einem Nachtclub. Er begann seine Transformation im Alter von 26 Jahren. Die erste Intervention, die Loffredo an seinem Körper durchführte, war die Schaffung einer gespaltenen Zunge, ähnlich der einiger Reptilien wie Schlangen.

Seine bisherigen Körpermodifikationen umfassen die Amputation von Fingern, die Entfernung von Ohren und Teilen der Nase und Lippen, Implantate im Schädel, die Entfernung von Hautsegmenten, die Entfernung von Haaren und die Injektion von Tinte in die äußere Membran der Augäpfel. Trotzdem glaubte Loffredo, dass seine Transformation erst zu 65 Prozent abgeschlossen sei.

anerkannte Ikone

Mit 1,4 Millionen Followern hat sich Loffredo als eine der anerkanntesten Ikonen in der Welt der extremen Körpermodifikation etabliert. Er betrachtet sich selbst als Künstler und sein eigenes Medium, durch das er seine Kunst ausdrückt. Er beschrieb sein Körpertransformation-Projekt als „unbegrenzte künstlerische Evolution“, in der er sowohl Schöpfer als auch Werk ist.

Letzte Woche gab Loffredo bekannt, dass er beschlossen hat, seinen Körpertransformation-Plan, um wie ein Außerirdischer auszusehen, nicht fortzusetzen. „Dieses Projekt hat jeden Sinn verloren. Ich möchte meinen Körper nicht mehr berühren, nichts mehr abnehmen, nichts mehr anziehen“, schrieb er in einem Instagram-Post.

Die Geschichte des „Black Alien“ hat bemerkenswerte soziale Unruhen verursacht, sowohl wegen seines transformierten Aussehens als auch wegen seiner Entscheidung, den Prozess zu stoppen, bevor er ihn abschließt, d.h. bevor er 100% seiner Metamorphose erreicht. Zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien, oft unsensibel, spiegeln diese Einschätzung wider, ohne zu berücksichtigen, dass die nächste Operation, die Loffredo geplant hatte, die Amputation seines Beines war, um es durch eine biomechanische Prothese zu ersetzen.

In der Dokumentation „I Transformed Myself Into An Alien“ (2023) wird die tägliche Diskriminierung untersucht, die Loffredo aufgrund seines einzigartigen Aussehens erlebt. „Ich möchte einen Uber bestellen, und der Uber hält nicht an, er fährt weiter. Ich kann nicht in ein Restaurant gehen“, sagte er.

plötzliche Abwesenheit

In den letzten drei Tagen war das Instagram-Konto von Black Alien außer Betrieb. Diese plötzliche Abwesenheit, zusammen mit seiner kürzlichen Ankündigung, sein Transformationsprojekt zu verlassen, hat unter seinen Followern Besorgnis ausgelöst. Es gab jedoch Gerüchte, die eine positive Veränderung in seinem Leben nahelegen: die Möglichkeit, dass Loffredo seine Identität als Black Alien aufgrund des Beginns einer romantischen Beziehung hinter sich lässt. Diese Gerüchte wurden am Dienstag bestätigt, als er auf seinem YouTube-Kanal ein Video teilte, mit einer kurzen Beschreibung: „Ich möchte euch meine Freundin vorstellen, mit der ich eine neue Phase meines Lebens begonnen habe.“