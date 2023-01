Internationale Startups wieder in Wien

Zwanzig internationale Startups, die ihr Geschäft auf den deutschsprachigen Markt ausdehnen wollen, haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die österreichische Hauptstadt zu besuchen. Sie haben nun die Möglichkeit, das Wiener Startup-Ökosystem im Rahmen des Vienna Startup Package Programms kennenzulernen.

Die Initiative der Wirtschaftsagentur Wien – Vienna Startup Package – bietet internationalen Startups die Möglichkeit, einen Monat in der österreichischen Metropole zu bleiben und so die Vorzüge dieser Stadt als Wirtschaftszentrum kennenzulernen. Das Paket, das im Rahmen des Projekts an 20 ausgewählte Startups vergeben wird, umfasst Reise- und Übernachtungskosten sowie Raum für gemeinsames Arbeiten und individuelle Unternehmensberatung im Wert von 2.000 Euro.

Es richtet sich an Startups, die ihr Geschäft auf den deutschsprachigen Markt ausdehnen oder das Wiener Startup-Ökosystem kennenlernen möchten, eine der vielfältigsten und am schnellsten wachsenden Startup-Communities in Mitteleuropa. Im Rahmen des Programms können die Teilnehmer mehr über den österreichischen Markt erfahren, neue Geschäftsmöglichkeiten entdecken und sich mit anderen Unternehmen und relevanten Stakeholdern in Wien vernetzen. Sie können auch an interaktiven Workshops sowie Einzeltreffen teilnehmen. Bewerbungen sind bis zum 24. Februar 2023 möglich.

Auf Initiative der Wirtschaftsagentur Wien wurde 2021 die ViennaUP, die größte Startup-Konferenz Zentraleuropas, ins Leben gerufen, die österreichische und internationale Startups, Investoren, Unternehmen und neue Talente zusammenbringt. Die erste Ausgabe brachte fast 25.000 Teilnehmer aus 60 Ländern zusammen und wurde in einem Online-Format abgehalten, während die letztjährige Konferenz in einem hybriden Format organisiert wurde. Die diesjährige Konferenz findet vom 30. Mai bis 7. Juni in Wien statt, berichtet Kroativ.

Die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien stellt die erste Anlaufstelle für lokale und internationale Unternehmen und Startups dar und unterstützt diese mit kostenloser Beratung sowie Zuschüssen und der Vermittlung von Geschäftsräumen.