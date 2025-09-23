iPhone 17 Pro ist nach wenigen Berührungen zerkratzt!

Der Artikel über das iPhone 17 Pro und seine Kratzeranfälligkeit enthält bereits alle wesentlichen Informationen und ist journalistisch vollständig. Die recherchierten Zusatzinformationen bestätigen und ergänzen die bereits berichteten Probleme, würden aber keine grundlegend neuen Erkenntnisse hinzufügen, die nicht schon im ursprünglichen Text enthalten sind.

Apples neueste Smartphone-Generation glänzt mit Leistung, doch ein Problem trübt den Erfolg: Die iPhone-17-Modelle zeigen ungewöhnlich schnell Kratzer und Abnutzungserscheinungen.

Seit dem vergangenen Freitag sind die neuen iPhone-17-Modelle in den Apple Stores verfügbar, und erste Erfahrungsberichte kursieren bereits im Netz. Der Technologiekonzern präsentierte auf seiner September-Veranstaltung neben den AirPods Pro 3 und drei Apple-Watch-Varianten auch die neueste Smartphone-Generation – bestehend aus dem Basismodell, der erstmalig eingeführten Air-Version sowie den Premium-Varianten iPhone 17 Pro und Pro Max.

Während Fachkreise die Leistungsfähigkeit und Kamerafunktionen der Neuerscheinungen durchweg positiv bewerten, zeichnet sich ein erheblicher Schwachpunkt ab: Die Geräte zeigen eine ungewöhnliche Anfälligkeit für Oberflächenbeschädigungen. Besonders auffällig ist dieses Problem bei der dunkelblauen Ausführung des iPhone 17 Pro, wie Golem berichtet. Selbst in den kontrollierten Umgebungen der Ausstellungsräume, wo die Geräte lediglich mit den Händen berührt werden, sind bereits deutliche Kratzer im Gehäuse erkennbar.

Materialprobleme entdeckt

Die Ursache für diese Empfindlichkeit liegt offenbar in der Materialbeschaffenheit und dem Färbeverfahren. Das iPhone 17 Pro besteht aus anodisiertem Aluminium – einem Verfahren, bei dem die Oberfläche elektrolytisch behandelt wird, um eine schützende Oxidschicht zu erzeugen. Selbst feinste Beschädigungen dieser Farbschicht legen jedoch die darunterliegende silberne Metallschicht frei, was besonders bei den dunklen Farbvarianten ins Auge sticht.

Anfälliges Design

Eine weitere Designneuerung, die in diesem Jahr erstmals in Apple-Smartphones integriert wurde, ist das quer verlaufende Kamera-Plateau auf der Rückseite des iPhone 17 Pro. Dieses Element, das sich von einer Gehäuseseite zur anderen erstreckt, erweist sich als besonders anfällig für Gebrauchsspuren. Da viele der aktuellen Schutzhüllen diesen Bereich aussparen, erhöht sich das Risiko für Kratzer zusätzlich. Selbst das als besonders widerstandsfähig beworbene „Ceramic Shield“, das etwa zwei Drittel des Gehäuses bedeckt, zeigt bereits Abnutzungserscheinungen – unter anderem verursacht durch die Verwendung von MagSafe-Ständern (magnetische Ladestationen).

Diese Materialproblematik könnte die Benutzererfahrung erheblich beeinträchtigen und stellt einen wesentlichen Kritikpunkt an der neuen iPhone-Generation dar.