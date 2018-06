Iranischen Oscar-Preisträger Asghar Farhadi als Jury-Präsident in Sarajevo

“Everybody Knows” press conference. Cannes 2018. AFP | پنه‌لوپه کروز در نشست خبری فیلم «همه می‌دانند» در فستیوال کن:«پنه لوپه کروز: ما در طول پنج سالی که روی این فیلم کار شد، زمان زیادی را با فرهادی گذراندیم. گاهی همدیگر را می‌دیدیم و او درباره‌ی داستان برایمان صحبت می‌کرد. بعد طرح و فیلمنامه را در فاصله چند سال برایمان فرستاد. برای همین روش کار کردن او را دیده‌ایم و زمان زیادی را که صرف کارش می‌کند.» خاویر باردم: «خیلی لذتبخش است که حداقل در دنیای سینما، پرچم‌ها اهمیتی ندارند و یک نفر از خارج کشور، می‌تواند فیلمی سرشار از هویت اسپانیایی بسازد.»

