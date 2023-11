Ist der schon an? Audi Q4 50 e-tron quattro im Test

AUDI Q4 50 E-TRON IM TEST. Erstes mal Elektroauto und gleich in der Königsklasse angekommen: Modemacherin Dijana

Komarek testet den geräumigen Wohlfühl-SUV.

Die Influencerin und Modemacherin Dijana Komarek ist in Wien wohl eine der wenigen, die sowohl die Belgrader als auch die heimische Jetset-Szene wie ihre Westentasche kennt. Seit 14 Jahren in Österreich, ist sie mit ihren handgemachten Luxus-Hüten am Mode-Olymp angekommen. Ob an der Belgrader Knez Mihajlova, beim Ball der Wiener Wirtschaft oder in den Boutiquen des ersten Bezirks: Ihre Hüte vom hauseigenen „DK Ateiler” gehen in der „Schickeria” weg wie warme Semmeln…

Das Auto, welches die serbische Influencerin mit uns testet, spielt unter den Elektro-SUVs in einer eigenen Liga. Niemand geringerer als der Audi Q4 50 e-tron mit 299 PS, Allradantrieb, Soundsystem, Sportfahrwerk und allen Extras, die das SUV-Herz begehrt. In nur 28 Minuten ladet er von 0 auf 80%, vollständig geladen hat er eine beachtliche Reichweite von 488 Kilometern. Preislich beginnt der Ingolstädter bei 52.000 Euro. Die Version, die wir testen, kostet allerdings „etwas” mehr – 73.590 Euro.

„Ist der schon an?”

Der Test beginnt, zugegeben, etwas holprig. „Ist der schon an?”, fragt Dijana, die es bis zu diesem Test gewohnt war, dass Autos und deren Motoren genauso laut wie die Jugo-Diskotheken in ihren Instagram-Stories sind. „So still… Völlig ungewohnt für mich”, beginnt sie ihre erste Ausfahrt mit einem Elektroauto.

„Das Beste kann ich dir aber jetzt schon sagen: Der Kopf hat so viel Platz, dass ich sogar meinen Hut während der Fahrt tragen kann. Endlich! Da ist so viel Raum, das geht bei meinem jetzigen leider gar nicht”, erkennt sie aber im zweiten Moment die großen Vorzüge des geräumigen Wohlfühl-SUVs. Später, bei einem Stopp in den Weingärten südlich von Wien, entdeckt sie dann, wie viel Platz auch im hinteren Teil geboten ist. „Da ist nicht nur Platz genüg für viele Hüte, sondern eigentlich sogar ein Kofferraum unter dem Kofferraum. Da könnt ich Omas ,Ajvar’ auf der Rückfahrt aus Serbien verstecken”, spaßt die temperamentvolle junge Frau. Oder nicht? Wie dem auch sei: Ihr hat es nicht nur die Farbe angetan, sondern vor allem das wertvoll verarbeitete Interieur. Nachdem auf dem großen Touchschreen die Balkan-Musik eingestellt ist, die Spiegel alle Schmink-Tests belegt haben, fahren wir mit dem Song „Fahr mit mir durch Rot” von Ceca auf die Autobahn.

Audi Q4 50, e-tron quattro Leistung: 220 kW/299 PS

Motor: Elektro

Nutzbare Energie: 76.6 kWh

Reale Reichweite: zwischen 275 und 560 km

Antriebsart: Allrad

Länge / Breite / Höhe: 4,59 m / 1,86 m / 1,6 m

Kofferraum: 520 l (mit umgeklappter Rückbank 1490 Liter)

Neupreis des getesteten Fahrzeugs: 73.590 Euro

„Jetzt schauen wir uns das genauer an”, sagt die Serbin und düst von Null auf 100 innerhalb von 5,5 Sekunden. „Power hat er – definitiv!”, zeigt sie sich begeistert. „Und Ausdauer auch”, resümiert die Serbin später auf der Tankstelle, als sie merkt, wie schnell er wieder geladen ist. „Stille Wasser sind eben tief”, sagt Komarek.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.