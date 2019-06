Ist er der fescheste Zahnarzt des Balkans? (GALERIE)

Teile diesen Beitrag:







Marko Živković (28) aus Belgrad wird von vielen als der fescheste Zahnarzt des Balkans gehandelt. 70 Prozent seiner Patientinnen sind Frauen, die ihn via Instagram gefunden haben.

Bevor er in einer privaten Zahnarztordination in der serbischen Hauptstadt zu arbeiten begann, war Živković in Deutschland beschäftig. Unzufrieden mit dem dortigen Leben kehrte er nach Serbien zurück.

„Die meisten meiner Patienten sind weiblich. In der Ordination passiert so einiges. Während jüngere Frauen schüchtern nach einem Kaffee-Date fragen, sind die Älteren um einiges gefährlicher“, erzählt Marko im Interview für „Telegraf“ und fügte hinzu, dass viele seiner Patientinnen in kurzen Kleidern und mit großem Dekolleté in die Praxis kämen.

Sein Instagram-Profil hat er kürzlich privat gemacht, weshalb Verehrerinnen in Zukunft erstmal um einen Zugang zu seinen Fotos anfangen müssen.

