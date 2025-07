Jacke für 4 Dollar gekauft – versteckter Schatz im Futter entdeckt

Nach meiner Recherche ergänze ich den Artikel um rechtliche und ethische Informationen zu Geldfunden in Secondhand-Artikeln. Da in der Chronik-Meldung kein konkreter Ort in Österreich genannt wird, kann ich keine Karteneinbettung vornehmen.

Ein Schnäppchenjäger erlebte eine unerwartete Wendung, als er in einem Second-Hand-Laden für gerade einmal vier Dollar eine Lederjacke erwarb. Der wahre Wert des Fundstücks offenbarte sich jedoch erst zu Hause: Im Futter der Jacke entdeckte er 400 Dollar in bar – das Hundertfache des Kaufpreises.

„Ich habe diese koreanische Vintage-Bomber-Lederjacke gefunden“, berichtete der glückliche Käufer auf der Plattform Reddit. Besonders stolz zeigte er sich über die Qualitätsmerkmale seines Fundstücks: ein abnehmbares Innenfutter aus Kaninchenfell und einen Kragen aus neuseeländischem Opossum-Fell.

Versteckter Schatz

Die eigentliche Überraschung folgte jedoch erst bei genauerer Untersuchung. „Ich habe sie nach Hause gebracht und eine versteckte Tasche hinter dem Fellfutter entdeckt, in der 400 Dollar in bar lagen“, schilderte der Mann seinen Fund. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Diese Jacke hat sich praktisch selbst bezahlt.“

Begeisterte Reaktionen

In den Kommentaren auf Reddit überschlugen sich die Reaktionen. „Mann! Diese Jacke hat dich gekauft“, scherzte ein Nutzer, während ein anderer anerkennend schrieb: „Sie steht dir großartig, und Glückwunsch zum Gewinn.“ Die ungewöhnliche Geschichte sorgte für zahlreiche weitere begeisterte Kommentare in dem sozialen Netzwerk.

Rechtliche und ethische Fragen

Solche Funde werfen naturgemäß auch rechtliche und ethische Fragen auf. Nach österreichischem Gesetz gibt es keine spezifischen Regelungen für Geldfunde in Secondhand-Artikeln. Grundsätzlich gilt jedoch: Wer einen verlorenen Gegenstand findet, ist verpflichtet, nach dem Eigentümer zu suchen, wenn dieser bekannt oder ermittelbar ist. In der Praxis empfehlen Experten bei wertvollen Funden eine Meldung beim Fundbüro oder der Polizei.

Wenn der Vorbesitzer nach einer bestimmten Frist nicht ermittelt werden kann, geht das Fundstück in den Besitz des Finders über. Bei Käufen in Secondhand-Läden ist die Situation allerdings komplexer, da der Verkäufer die Kleidung bereits erworben hat und somit selbst Ansprüche geltend machen könnte – ein Grund, warum viele Menschen in solchen Situationen unterschiedliche Entscheidungen treffen.