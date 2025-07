Drogen, Diebesgut & Einbruchswerkzeug: Balkaner an Grenze geschnappt

Mit gestohlenem Auto und Drogen im Blut wollte ein Rumäne die Grenze passieren. Die Beamten in Nickelsdorf durchkreuzten seinen Plan.

Ein 29-jähriger Rumäne versuchte am Donnerstagabend unter Drogeneinfluss und mit einem gestohlenen Fahrzeug die österreichische Grenze zu passieren. Die Rechnung ging jedoch nicht auf, denn Beamte der Grenzpolizei Nickelsdorf unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass das Auto erst am Tag zuvor in Wien als gestohlen gemeldet worden war.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten nicht nur eine geringe Menge Suchtgift, sondern auch Einbruchswerkzeug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht.

Zweite Festnahme

Am selben Abend endete auch für einen 47-jährigen ungarischen Staatsbürger die Reise an der Grenze. Bei der Einreisekontrolle durch die Grenzpolizei wurde festgestellt, dass gegen ihn eine Festnahmeanordnung vorlag und ein Aufenthaltsverbot für Österreich bestand.

Auch er wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt.

Nickelsdorf als Brennpunkt

Der aktuelle Fall ist kein Einzelfall. Die Grenzpolizei Nickelsdorf verzeichnete in den vergangenen Wochen mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Kriminalität, darunter wiederholt Fälle von Drogenlenkern und gestohlenen Fahrzeugen. Besonders bei Schwerpunktkontrollen rund um Großveranstaltungen wie das Nova Rock Festival wurden zahlreiche Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz sowie Diebstahlsdelikte registriert.

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze, die seit Mai 2025 erneut verlängert wurden, kommt es regelmäßig zu Aufgriffen von Personen mit offenen Haftbefehlen oder Aufenthaltsverboten. Die Polizeiinspektion Nickelsdorf ist dabei eine zentrale Anlaufstelle für die Überwachung und Ahndung grenzüberschreitender Straftaten im Burgenland.

📍 Ort des Geschehens