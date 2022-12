Jahreshoroskop: Das sind Ihre Glücksmonate 2023

Das Jahreshoroskop für 2023 verspricht für alle zwölf Sternzeichen angenehme Überraschungen und Gründe für Optimismus. Die Sterne sehen allerdings nicht für uns alle die gleiche Lage vor. Im kommenden Jahr werden wir alle hin und wieder ein bisschen Glück brauchen, aber die gute Nachricht ist, dass Astrologen uns jetzt schon verraten können, wann uns die Sterne besonders zugeneigt sein werden. Finden Sie heraus, welches Ihr Glücksmonat im Jahr 2023 sein wird.

Widder

Der März wird in vielerlei Hinsicht Ihr glücklichster Monat sein. Vor allem in der Liebe erwarten sie großartige Erlebnisse. Singles können sich im März auf eine neue Beziehung freuen. Widder, die bereits in einer langen Beziehung sind, werden ihre Leidenschaft neu entfachen. Die finanzielle Situation wird sich für viele verbessern.

Stier

Der April wird für ihr Monat der Liebe sein. Stellen Sie sich auf viel Leidenschaft und heiße Romantik ein. Wenn Sie Single sind, werden Sie Bekanntschaft mit einer Person machen, die Ihnen Schmetterlinge im Bauch wecken wird. Nicht nur in der Liebe, sondern auch im Berufsleben werden Sie im April erfolgreich sein.

Zwillinge

Das Jahr wird für Sie gut beginnen. Die planetarischen Einflüsse werden im Januar für Sie günstig sein und Ihnen Momente außergewöhnlichen Glücks bringen. In diesem kalten Monat werden sich sowohl Ihre Finanzen als auch Ihr Liebesleben verbessern, aber auch Spaß und Abenteuer werden nicht fehlen.

Krebs

Der Mai wird Ihnen nur Freude, Liebe und Glück bringen. Sie werden mit Ihrem Partner und Ihrer Familie viele schöne Erinnerungen schaffen, und wenn Sie Single sind, könnten Sie im Mai jemand Besonderen kennenlernen. Kontakte, die Sie im Mai knüpfen, werden Ihnen helfen, in Ihrer Karriere voranzukommen.

Löwe

Wenn Sie fleißig gearbeitet und keine Herausforderungen gescheut haben, wird sich Ihr Fleiß im Juni auszahlen. In diesem Monat werden Sie nicht nur im Berufsleben und Finanzen große Erfolge erleben, sondern auch in der Liebe. Sie werden die Leidenschaft erleben, von der Sie bisher nur geträumt haben.

Jungfrau

Das Selbstvertrauen der Jungfrauen wird im Mai dermaßen gestärkt sein, dass sie den Erfolg, den sie ihrer Meinung nach verdienen, auch kämpfen werden. Dies ist ein großartiger Monat, um den eigenen Horizont zu erweitern, neues Wissen zu erlangen und zu reisen. Im Bereich der Intimität bescheren Ihnen die Sterne eine ruhigere Zeit.

Waage

Der Juni wird den Kampfgeist der Waagen wecken und ihnen die nötige Entschlossenheit geben, ihre Ziele zu verfolgen. Ihre harte Arbeit und Entbehrungen werden sich endlich auszahlen, sogar eine Beförderung oder Gehaltserhöhung ist für Sie drinnen.

Skorpion

Die Ereignisse in Ihrem Liebesleben werden Sie im Dezember begeistern und Sie in den siebten Himmel befördern. In diesem äußerst glücklichen Monat wird alles nach Ihren Wünschen verlaufen. Planetarische Schwingungen werden Ihnen zahlreiche Chancen für unglaublichen Erfolg bescheren.

Schütze

Im Dezember werden Sie sich viel stärker und selbstbewusster als in den vorhergehenden Monaten fühlen. Die Planeten sind im Dezember auf Ihrer Seite und garantieren Ihnen jede Menge Abenteuer. Der Mars in Ihrem Zeichen wird Sie ermutigen, kühn für Ihre Ziele zu kämpfen.

Steinbock

Die Unterstützung der Planeten wird dafür sorgen, dass im Mai für Sie alles in Reichweite sein wird. Setzen Sie sich in diesem Monat große Ziele, denn Ihre harte Arbeit wird sich endlich auszahlen. Der Jupiter wird Sie unterstützen, also greifen Sie nach den Sternen.

Wassermann

Im Februar werden Sie sich stark und beflügelt fühlen, und nichts wird Ihnen in diesem Monat etwas anhaben können. Die Liebe wird für Sie in greifbarer Nähe sein, nutzen Sie daher die positiven planetarischen Einflüsse und lassen Sie Ihre romantischen Träume Wirklichkeit werden.

Fische

Der Mai wird ein erstaunlicher Monat für Fische, besonders wenn es um Liebe und Romantik geht. Sie werden so sehr lieben wie nie zuvor und kostbare Augenblicke erleben. Im Bereich der Finanzen erwarten Sie positive Veränderungen, außerdem ist der Mai eine günstige Lern- und Prüfungszeit.