Jelena Karleusa: „Arkan hat Dzejs Cousin ermordet und Dzej musste schweigen“

Die Neunziger Jahre in Serbien waren von Kriegen, Sanktionen, Armut und Kriminalität geprägt und in genau diesen Jahren erreichte auch Dzej Ramadanovski den Höhepunkt seiner Musikkarriere. Die Skandalsängerin Jelena Karleusa enthüllte in einem Interview intime Details aus dem Leben des Sängers.

„Ich erinnere mich, dass ich als Mädchen, das gerade die Grundschule 1995 abgeschlossen hatte, mein erstes Album aufgenommen habe. Also inmitten dieser unglücklichen 90er Jahre, ein Mädchen aus einer berüchtigten Grundschule, an der mehrere Jungen bis zur achten Klasse im Schulhof getötet wurden“, begann Karleusa das Aufreger-Interview für „Kurir“.

Es sei eine Zeit gewesen, in der die Gesellschaft von Anti-Helden beherrscht wurde und Raub und Korruption an der Tagesordnung standen. In genau jener Zeit erreichte auch der bekannte serbische Folksänger Dzej Ramadanovski den Höhepunkt seiner Popularität.

Kürzlich wurde der Film „Nedelja“, benannt nach seinem Megahit, veröffentlicht. Der Streifen handelt vom Leben des mittlerweile verstorbenen Musikers. „Ich habe den Film über Dzej nicht gesehen, aber ich kannte Dzej sehr gut. Ich mochte Dzej sehr und er mochte mich. Er hat meine Mutter Divna sehr respektiert und sie waren befreundet. Aber Dzej war ein Junge aus Dorcol, viel älter als ich“, erinnert sich JK und fügte hinzu, dass Dzej von der serbischen Mafia der 90er Jahre umgeben war.

„Dzej wusste, dass Arkan Dzambo ermordet hat“

Der Film „Nedelja“ widmet sich auch der Beziehung zwischen Dzej und seinem Cousin mütterlicherseits Isa Lero, auch „Dzamba“ genannt. Lero zählte zu den großen Mysterien des Belgrader Untergrunds. Wie die meisten Kriminellen der 70er und 80er Jahre beging er Straftaten hauptsächlich in Italien, Deutschland und Frankreich, jedoch nicht im damaligen Jugoslawien. Er war bekannt für seine Großzügigkeit und wurde im Belgrader Stadtteil Dorcol, wo seine Familie seit Generationen lebte, sehr respektiert.

Dzamba verschwand am 23. September 1992 in Belgrad spurlos und seither ranken sich unzählige Gerüchte um seinen mutmaßlichen Mord. Immer wieder fällt im Zusammenhang mit dem Mord an Lero der Name Zeljko Raznatovic Arkan.

Auch Karleusa behauptet, dass Raznatovic hinter dem Mord an Lero steckt: „So viel ich weiß, hat Arkan Dzejs Cousin getötet. Das ist bekannt. Ich weiß nicht, was im Film gezeigt wird, aber es ist erschütternd, dass Dzej das wusste“, so die serbische Sängerin. Noch viel schlimmer als den Mord findet JK, dass Ramadanovski auch weiterhin als „Unterhalter für solche Figuren wie Arkan“ spielen und auf ihren Feiern singen musste. „Er hatte keine andere Wahl.“

„Paradox: Ceca singt Titellied für Film“

Ebenfalls absurd findet Karleusa, dass ausgerechnet Arkans Witwe, Svetlana Ceca Raznatovic, den Titelsong für den Film „Nedelja“ singt. „Also, jeder, der den Film sieht, wird wahrscheinlich auch die Stimme einer Frau hören, die in den Mord an Dzejs Cousin verwickelt war. Ein Paradoxon, das irgendwie auch die Absurdität dieser Zeit widerspiegelt. Damals wurden die größten Verbrecher als Vertreter unseres Volks dargestellt. In Wirklichkeit waren aber genau jene Vertreter diejenigen, gegen die wir hätten kämpfen müssen.“

