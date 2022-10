Jetzt ist es offiziell: Das sind die neuen Hurricane-Girls! (FOTOS)

Die bisherigen Mitglieder der Girl-Band Hurricane, Ksenija Knezevic, Ivana Nikolic und Sanja Vucic, verlassen nun die Band nach dem Ablauf ihrer Verträge. Damit gibt es die Girl Group nicht mehr in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung, sondern mit neuen Mitgliedern: Jovana Radic, Miona Sreckovic und Sara Kouroman!

„Liebe Alle, endlich können wir uns bei euch vorstellen. Wir sind die neuen ‚Hurricanes‘: Miona, Sara und Jovana. Wir müssen zugeben, dass wir ziemlich aufgeregt sind, aber gleichzeitig auch sehr glücklich und wir fühlen uns geehrt, in die Nachfolgerinnen eines so großen Musiklabels zu sein. Wir hoffen, dass wir mit unseren neuen Songs eure Erwartungen erfüllen werden, und ihr uns auf Konzerten und in den sozialen Netzen folgen werdet“, heißt es in der Botschaft der drei neuen Sängerinnen der Girlgroup.

Jovana Radic wurde am 12.10.2002 in Kraljevo geboren. Sie war bereits Mitglied bei den Hurricane Juniors. Miona Sreckovic ist am 9.12.2002 in Paris (Frankreich) zur Welt gekommen, und Sara Kouroman, die ihre Wurzeln in Guinea (Afrika) hat, wurde am 12. 01. 2002 in Belgrad geboren.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die neuen Hurricane-Girls ansehen!

