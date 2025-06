„Jetzt macht’s bumm!“ – Karlsplatz nach Drohung komplett evakuiert

Der Schock nach dem Grazer Amoklauf sitzt tief, nun sorgt ein Unbekannter für Angst und Chaos. Mit einer bedrohlichen Geste legte er den Wiener Karlsplatz lahm.

Nach dem verheerenden Amoklauf im BORG (Bundesoberstufenrealgymnasium) Dreierschützengasse in Graz, bei dem ein 21-jähriger ehemaliger Schüler zehn Menschen tötete und anschließend Suizid beging, herrscht österreichweit eine angespannte Stimmung. Die tragischen Ereignisse scheinen nun auch Trittbrettfahrer anzuziehen. Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ereignete sich ein alarmierender Zwischenfall in Wien: Ein bisher nicht identifizierter Mann riss die Eingangstür der Technischen Universität am Karlsplatz auf, rief laut Polizeiangaben „Jetzt macht’s bumm!“ und warf ein Paket in den Eingangsbereich, bevor er unerkannt flüchtete.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen

Angesichts der schrecklichen Ereignisse vom Dienstag in Graz ergriff die Polizei umgehend umfassende Sicherheitsmaßnahmen. Das TU-Gebäude wurde vollständig geräumt und die Umgebung des Karlsplatzes großflächig abgesperrt. Der wichtige Verkehrsknotenpunkt, an dem drei U-Bahnlinien und zahlreiche Straßenbahnverbindungen zusammentreffen, wurde komplett gesperrt. Auch die Geschäftslokale in der Karlsplatz-Passage mussten evakuiert werden. „Derzeit sind sprengstoffkundige Organe sowie Sprengstoffspürhunde im Einsatz und suchen das ganze Gebäude ab“, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber „Heute“.

Verkehrseinschränkungen

Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung der Situation. Die Wiener Linien informierten über erhebliche Verkehrseinschränkungen: „Derzeit können die Züge der Linie U1 die Station Karlsplatz in beiden Richtungen nicht einhalten. Die Linie U2 fährt derzeit nur zwischen Seestadt und Museumsquartier. Derzeit können die Züge der Linie U4 die Station Karlsplatz in beiden Richtungen nicht einhalten. Die Störung dauert voraussichtlich bis 13:00 Uhr.

Grund dafür ist ein Polizeieinsatz im Bereich Karlsplatz.“