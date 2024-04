Jobangebot: 60 Tage im Bett für 18.000 Euro!

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wirbt um Pioniere der Schwerelosigkeitsforschung. Für satte 18.000 Euro sollen sich mutige Probanden auf eine zweimonatige Reise der besonderen Art begeben. 60 Tage Bettruhe, um die Auswirkungen von Schwerelosigkeit zu studieren.

Die Studienteilnehmer werden unter kontrollierten Bedingungen die Einschränkungen der Schwerelosigkeit nachahmen, indem sie konstant in speziell geneigten Betten verharren. Unzwar mit dem Kopfteil nach unten. Diese Maßnahme soll die gleichen Effekte auf den menschlichen Körper bewirken, wie sie Astronauten im All erleben. Durch die Schräglage kommt es zu einer Verschiebung der Körperflüssigkeiten, die vergleichbar mit dem Verhalten im Raum ist. „Die Betten sind um sechs Grad geneigt, was eine Verschiebung der Körperflüssigkeiten bewirkt, ähnlich wie bei Astronauten im Weltall“, erklärt Edwin Mulder, der Leiter der Studie im DLR.

Kampf gegen die Schwerkraft

Das Experiment befasst sich primär mit den negativen Folgen des Aufenthalts in Schwerelosigkeit. Zunehmender Druck im Kopf, Muskel- und Knochenabbau sowie Beeinträchtigungen der Koordination und des Herz-Kreislauf-Systems sind die Folgen. „Durch die Neigung und körperliche Inaktivität erhöht sich der Druck im Kopf, Muskeln und Knochen bauen ab, der Gleichgewichtssinn wird beeinträchtigt und das Herz-Kreislauf-System verändert sich“, bekräftigt Mulder. Besonders nach der Landung auf Mond oder Mars seien dies bedeutende Probleme. „Die körperlichen Veränderungen können nach der Landung auf dem Mond oder Mars ein großes Problem für Astronauten darstellen und eine Mission gefährden“, betont er.

DLR und NASA

In Kooperation mit der NASA strebt das DLR danach, nicht nur die Auswirkungen der Schwerelosigkeit zu erforschen, sondern auch passende Gegenmaßnahmen zu testen. Einige Probanden werden Trainingsprogramme zum Erhalt ihrer Muskelkraft und Ausdauer absolvieren. Andere soll durch elektrische Muskelstimulation (EMS) geholfen werden, Muskelschwund entgegenzuwirken.

18.000 Euro Entschädigung

Obwohl die Teilnehmer eine beträchtliche Summe für ihre Teilnahme erhalten, betont Studienleiter Mulder, dass das Geld hart verdient sein wird. „Zwei Monate ununterbrochen zu liegen, stellt eine ‚echte Herausforderung‘ dar.“ Bewerben können sich alle gesunden, nichtrauchenden Personen zwischen 24 und 55 Jahren mit einer Körpergröße von 1,53 bis 1,90 Metern und einem BMI von 18 bis 30, die zudem die deutsche Sprache beherrschen.

Die Wissenschaft bewegt sich also wortwörtlich auf neuen Pfaden – oder besser gesagt, auf neuen Liegeflächen. Für all jene, die bereit sind, einen Beitrag zur Raumfahrtforschung zu leisten könnte dies die Gelegenheit schlechthin sein.