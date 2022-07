Juli-Monatshoroskop: Das erwartet die 12 Sternzeichen

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3 – 20.4.)

Ihr erhaltet ein Angebot für einen beruflichen Aufstieg. Möglicherweise bedeutet das eine neue Firma und einen neuen Arbeitsplatz. Solltet ihr noch zögern, dann nehmt es lieber an, denn eine so günstige Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Im Juli liegt euer Fokus auf der Liebe, ihr lernt eine neue, interessante Person kennen. KOSMO-RAT: Achtet auf eure Ernährung und seid aktiv!

Stier (21.4 – 20.5.)

Es könnte sein, dass ihr die einzigen an eurem Arbeitsplatz seid, auf die man zählen kann. Die Kollegen sind aus verschiedenen Gründen abwesend und ihr übernehmt die Kontrolle. Nutzt die Gelegenheit, euch im besten Licht zu zeigen. KOSMO-RAT: Versucht, körperlich wieder in Form zu kommen, indem ihr wieder aktiver werdet und alte Gewohnheiten wiederaufnehmt!

Zwillinge (21.5 – 21.6.)

Im Juli könnte euch irgendein Preis oder eine Auszeichnung für eure bisherige Arbeit ins Haus stehen. Ihr werdet ziemlich eingespannt sein, denn ihr müsst einige neue Projekte übernehmen. Die finanzielle Situation ist stabil. Ihr werdet nicht allzu viel Zeit haben, um über das Nötigste hinaus Geld auszugeben. KOSMO-RAT: Kümmert euch um eure Gesundheit und treibt regelmäßig Sport!

Auf der nächsten Seite geht’s weiter!