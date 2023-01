Junge Frau (25) stürzte sich in Miljacka – tot!

Die 25-jährige S.B. ist in in Sarajevo tödlich verunglückt, indem sie in die angestiegene Miljacka gesprungen ist. Man geht von Selbstmord aus.

Rettungsdienste wurden sofort alarmiert, sie schafften es die Leiche in den frühen Morgenstunden zu bergen, berichtet Srpskainfo. Wie sich herausstellte, nahm das Mädchen ein Taxi nach Skenderija, wo sie sich höchstwahrscheinlich sofort in den Fluss Miljacka stürzte.

„Eine Frau hat sich in die Miljacka gestürzt.“ – mit diesen Worten alarmierte ein Taxifahrer gestern gegen zwei Uhr die Polizei.

In seinem Taxi fand er auf dem Sitzplatz 5 Euro, die ihm die junge Frau für die Fahrt hinterlassen hatte.

Das Innenministerium des Kantons Sarajevo gab bekannt, dass man keine Informationen in Fällen, bei welchen es sich höchstwahrscheinlich um Suizid handelt, preisgeben wolle.

Leiche entdeckt

„Um 3:58 Uhr morgens, unweit des Bildungs-, Sport- und Erholungszentrums „Safet Zajko“, entdeckten wir an der Oberfläche des angestiegenen Flusses eine Leiche, woraufhin die Rettungskräfte begannen die Leiche zum Ufer zu bringen und zu bergen, in Anwesenheit und mit Hilfe der Polizisten der KS MUP“, sagte man aus GSS Novi Grad Sarajevo.

Nachdem sie die Leiche aus dem Fluss gezogen hatten, wurde der Tod des Mädchens bestätigt.

„Um 4:26 Uhr wurde eine Leiche ans Ufer des Flusses gezogen, wonach der Tod einer weiblichen Person bestätigt wurde. Die Ermittlungen wurden abgeschlossen“, wurde von der KS MUP bestätigt.