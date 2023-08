Junger Mann verliebt sich in Drillinge und heiratet alle drei

Im Kongo, hat sich kürzlich eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art abgespielt. Ein junger Mann fand sich in einer ungewöhnlichen Situation wieder: Er heiratete nicht nur eine, sondern gleich drei Frauen auf einmal. Doch damit nicht genug, die Bräute sind Drillingsschwestern, die er zuvor nicht auseinanderhalten konnte.

Die Geschichte begann, als er sie im Internet kennenlernte. Nach einiger Zeit entschied er sich, sie zu besuchen. Doch jedes Mal, wenn seine Partnerin nicht zu Hause war, öffnete ihm eine ihrer beiden Schwestern die Tür. Die Ähnlichkeit der Schwestern war so verblüffend, dass er nicht bemerkte, dass es sich nicht um seine Auserwählte handelte.

Die Drillinge spielten das Spiel mit und klärten ihn nicht auf. Sie hatten einen Plan: Sie wollten nicht durch eine Ehe voneinander getrennt werden. In einem Interview mit Afrimax erzählte er von dem Moment, als er die Wahrheit erfuhr: „Ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich habe sie gefragt, wer von euch allen ist Natalie? Sie erzählten mir, dass ich sie alle an verschiedenen Tagen getroffen hatte. Ich war verwirrt, weil ich geplant hatte, Natalie zu heiraten. Aber ich konnte nicht eine der Frauen heiraten und zwei zurücklassen.“

Die Lösung des Dilemmas war so unkonventionell wie die Situation selbst: Er heiratete alle drei Schwestern. Natalie erklärte in demselben Interview: „Als wir ihm sagten, er müsse uns alle heiraten, war er zuerst schockiert. Aber weil er sich bereits in uns alle verliebt hatte und wir auch in ihn verliebt waren, konnte nichts unsere Pläne aufhalten. Auch, wenn die Leute es für unmöglich halten, dass drei Frauen einen Mann teilen – für uns ist es seit der Kindheit unser Leben, alles zu teilen.“