Kako da udvostručite slobodne dane u 2025. godini?

2025. godina donosi brojne mogućnosti za produženje odmora zahvaljujući povoljnom rasporedu praznika u Austriji. Uz pametno planiranje, od uobičajenih pet nedelja godišnjeg odmora možete dobiti čak 56 slobodnih dana! Ovo je moguće kombinovanjem praznika i tzv. spojenih dana između vikenda i radnih dana.

Proleće

Ljubitelji putovanja već u proleće mogu iskoristiti povoljan raspored praznika. Ako uzmete odmor od 19. aprila do 2. maja, biće vam potrebno samo osam dana godišnjeg odmora da biste dobili ukupno 16 slobodnih dana. Ovo omogućavaju Uskršnji ponedeljak, 21. aprila, i praznik 1. maja, koji pada u četvrtak.

Leto

U junu se pruža sledeća prilika za duži odmor. Ako planirate odmor od 7. do 22. juna i iskoristite samo osam dana godišnjeg odmora, zahvaljujući Duhovskom ponedeljku (Pfingstmontags), 9. juna, i prazniku Fronleichnam, 19. juna, možete uživati u 16 slobodnih dana.

U avgustu praznik Velika Gospojina, 15. avgusta, pruža savršenu priliku za produžetak letnjeg odmora. Sa samo četiri dana godišnjeg odmora možete dobiti ukupno devet slobodnih dana za opuštanje.

Jesen i zima

Jesen 2025. nudi manje mogućnosti za produženi odmor, jer Nacionalni praznik (Nationalfeiertag), 26. oktobra, i Svi Sveti (Allerheiligen), 1. novembra, padaju tokom vikenda.

Decembar, međutim, pruža odličnu priliku za pametno planiranje odmora. Sa četiri dana godišnjeg odmora oko praznika Mariä Empfängn, 8. decembra, možete dobiti ukupno devet slobodnih dana. Za one koji žele da produže božićni odmor, uz osam dana godišnjeg odmora možete uživati u čak 16 slobodnih dana, sve do 6. januara sledeće godine.

Uz pažljivo planiranje prazničnih dana, moguće je značajno produžiti vreme odmora i uživati u dodatnim slobodnim danima, a ne potrošiti previše dana godišnjeg odmora. Ovakav način planiranja omogućava bolji balans između poslovnih obaveza i slobodnog vremena, pružajući više prilika za opuštanje, putovanja ili porodične trenutke.