Eiffelturm in Flammen: 1.200 Menschen gerettet!

Am Montag musste der Eiffelturm, eines der bekanntesten Wahrzeichen von Paris, aufgrund eines Brandes evakuiert werden, wobei etwa 1.200 Personen in Sicherheit gebracht wurden. Wie die französische Polizei den lokalen Medien mitteilte, wurden Flammen im Aufzugsschacht zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk entdeckt.

Ursache und Löscharbeiten

Nach Berichten von Boulevard Voltaire, die sich auf die Polizei berufen, entzündete sich das Feuer vermutlich aufgrund eines überhitzten Geräts in der Nähe eines Aufzugskabels. Anfangs erschwerte der schwierige Zugang zum Brandherd die Löscharbeiten. Dennoch konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Während der Löscharbeiten blieb der Eiffelturm aus Sicherheitsgründen für Besucher geschlossen.

Bedeutung des Eiffelturms und frühere Vorfälle

Der Eiffelturm zieht täglich zwischen 15.000 und 25.000 Besucher an. Er ist damit eine der meistbesuchten touristischen Attraktionen weltweit, wie Daten von RoadGenius zeigen. Im Januar wurden Bilder und Videos in sozialen Medien geteilt, die vermeintlich einen Brand am Eiffelturm zeigten, sich jedoch als Fälschungen herausstellten. Ein realer Brand ereignete sich im Jahr 1956, als es im Übertragungsraum des Turms zu erheblichen Schäden kam.

Newsweek hat die Kundendienstabteilung des Eiffelturms um ein offizielles Statement gebeten. Diese Nachricht wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.