Kampf gegen Krebs: US-Forscher entwickeln revolutionäre Pille

Wissenschaftler aus den USA haben einen bemerkenswerten Durchbruch im Kampf gegen Krebs erzielt – sie haben eine Pille entwickelt, die alle soliden Krebsformen bekämpfen kann, ohne gesunde Zellen zu beeinträchtigen. Dies berichtet unsere Korrespondentin in Washington unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur.

Die Forscher, angeführt von Professor Linda Malkas am renommierten Krebsforschungszentrum City of Hope in den USA, stellten kürzlich ihre Erkenntnisse zu dem bahnbrechenden Medikament AOH1996 vor. Fokus der „Krebstötungspille“ ist ein Zell-Antigen namens PCNA, das in mutierter Form eine entscheidende Rolle bei der Vermehrung von DNA und der Reparatur von Tumoren spielt. Bei gesunden Zellen bleibt dieses Protein unverändert.

Malkas, die seit zwei Jahrzehnten an der Entwicklung dieses Medikaments arbeitet, vergleicht PCNA mit einem „großen Flughafenterminal mit mehreren Flugzeugzugängen“. Sie erläutert, dass PCNA in Krebszellen verändert ist, was den Forschern die Möglichkeit gab, ein Medikament zu entwickeln, das nur die PCNA-Form in Krebszellen angreift.

Die Ergebnisse der Forschung sind ermutigend. AOH1996 hat in Zell- und Tierversuchen das Tumorwachstum verlangsamt und befindet sich nun in der ersten Phase von klinischen Tests am Menschen. In verschiedenen Tests hat sich die Medikamenten-Tablette bei der Behandlung von Zellen verschiedener Krebsarten wie Brust-, Prostata-, Gehirn-, Eierstock-, Gebärmutterhals-, Haut- und Lungenkrebs als wirksam erwiesen.

Behandlung von Krebs revolutionieren

Tests an über 70 verschiedenen Krebszelllinien zeigen, dass das Medikament selektiv Krebszellen attackiert, indem es deren normalen Zellzyklus der Vermehrung stört. Bisher galt das Zielprotein PCNA als „unzugänglich für Medikamente“. Long Gu, der Hauptautor der Studie, kommentiert: „Niemand hat jemals versucht, PCNA mit einem Medikament zu behandeln, weil es als unzugänglich galt. Aber das Team vom City of Hope hat ein Medikament für dieses anspruchsvolle Ziel entwickelt.“

Die vollständige Studie wurde im Fachjournal Cell Chemical Biology veröffentlicht. Sollte sich die Wirksamkeit des Medikaments in weiteren Tests bestätigen, könnte es die Behandlung von Krebs grundlegend revolutionieren.