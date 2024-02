„Kannibalen“-Mörder wird seit 45 Jahren in Glasbox gefangen gehalten

Robert Maudsley, der als „der echte Hannibal Lecter“ und „der gefährlichste Mann in Großbritannien“ bezeichnet wird, lebt seit 44 Jahren in Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis. Seine Kindheit war geprägt von Missbrauch und Gewalt, seine Verbrechen sind brutal und kaltblütig. Er selbst sagt: „Ich werde wieder töten, wenn ich freigelassen werde.“

Robert Maudsley, geboren im Juni 1953 in Toxteth, Liverpool, verbrachte seine frühen Jahre in einem katholischen Waisenhaus mit seinen drei Brüdern. Seine Mutter war kokainabhängig, sein Vater alkoholkrank. Die Kindheit der Brüder war geprägt von physischer Misshandlung durch ihren Vater. „Fast jeden Tag wurden wir misshandelt. Fast immer wurden wir geschlagen und in unser Zimmer geschickt“, erinnert sich Modsli. Besonders hart traf es ihn, da er oft seine Brüder verteidigte und dadurch die Wut seines Vaters auf sich zog.

Mit 16 Jahren wurde Modsli zu einem Vormund nach London verlegt. Dort begann er, mit Kokain und Marihuana zu experimentieren und sich zu prostituieren, um seine Drogensucht zu finanzieren. Nach mehreren Selbstmordversuchen suchte er psychologische Hilfe auf und offenbarte, dass er Stimmen hörte, die ihm sagten, er solle seine Eltern töten. Er gab auch zu, in seiner Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein.

Sein erstes Verbrechen beging Modsli im Alter von 21 Jahren. Ein Pädophiler namens John Farell kontaktierte ihn für Sex und zeigte ihm Bilder von Kindern, die er missbraucht hatte. Dies löste Modsli’s Wut aus und er erdrosselte Farell. Für diesen Mord wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und aufgrund seiner psychischen Probleme empfahlen Experten, dass er nie freigelassen werden sollte.

Im Gefängnis setzte Modsli seine Mordserie fort. Er tötete zwei weitere Männer, beide wegen schwerer Verbrechen verurteilt. Nach diesen Morden wurde er in eine kugelsichere Isolierzelle im Keller des Gefängnisses verlegt, um weitere Verbrechen zu verhindern.

Seit 44 Jahren lebt Modsli nun in dieser Zelle, die nur 5,5×4,5 Meter misst und von dicken Acrylplatten umgeben ist. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt sind die sechs Wachen, die ihn bewachen, und das natürliche Licht, das er während der obligatorischen Übungen im Freien erhält.

Trotz seiner Isolation hat Modsli seine Mordlust nicht verloren. Er hat angegeben, dass er „wieder töten wird, wenn er freigelassen wird“. In einem Interview äußerte er seine Hoffnungslosigkeit: „Ich habe keine Hoffnungen mehr. Kein Beamter interessiert mich und sie sorgen nur dafür, dass ich, wenn sie die Tür öffnen, so schnell wie möglich in meine Zelle zurückkehre.“