Kanye West in der Kritik: Ist er Teil des Diddy-Skandals?

Der Skandal um den berühmten US-Rapper Sean „Diddy“ Combs, der wegen Anschuldigungen zu Menschenhandel und sexuellem Missbrauch in Untersuchungshaft sitzt, zieht weitere Kreise. Jüngst wurden Vorwürfe laut, die auch den Musiker Kanye West betreffen.

Schwere Vorwürfe gegen Kanye West

Lauren Pisciotta, die ehemalige Assistentin von Kanye West, hat rechtliche Schritte gegen ihren früheren Arbeitgeber eingeleitet. In ihrer Klage gibt sie an, auf einer von Sean „Diddy“ Combs ausgerichteten Party unter Drogen gesetzt und anschließend von West vergewaltigt worden zu sein. Diese Entwicklungen stellen eine neue Dimension im ohnehin schon groß angelegten Fall Combs dar, dessen Prozess für das Frühjahr 2026 angesetzt ist. Kanye West hat sich zu den brisanten Anschuldigungen bislang nicht geäußert, was die Spannung in der Öffentlichkeit weiter steigen lässt.

Rätselraten um Wests Privatleben

Parallel zu den rechtlichen Vorwürfen um Kanye West gibt es Spekulationen über eine mögliche Trennung von seiner derzeitigen Ehefrau Bianca Censori. Medienberichte, die sich mit der angeblichen Scheidung beschäftigen, wurden in den letzten Tagen verstärkt, jedoch bleibt unklar, ob ein direkter Zusammenhang zu den jüngst erhobenen Anschuldigungen besteht.