Kaum jemand kennt ihn: Dieser Schlüssel-Trick kühlt dein Auto ab

Ein kleiner Kniff am Autoschlüssel, den die meisten täglich in der Hand halten – und kaum jemand kennt ihn.

Wer sein Auto kennt, kennt es meistens nur halb. Denn viele Funktionen moderner Fahrzeuge schlummern unbemerkt in den Tiefen des Handbuchs – oder werden dort erst gar nicht erwähnt. Eine davon steckt im Autoschlüssel, genauer gesagt in der Fernbedienung, die täglich zum Öffnen und Schließen des Wagens genutzt wird.

Zahlreiche Fahrzeughersteller haben in die Schlüsselfernbedienung eine Funktion integriert, mit der sich sämtliche Fenster des Autos gleichzeitig öffnen oder schließen lassen. Wer sein Fahrzeug stundenlang in der prallen Sonne geparkt hat, kann so bereits vor dem Einsteigen für frische Luft sorgen – anstatt in ein aufgeheiztes Fahrzeuginneres zu klettern. Umgekehrt lassen sich bei aufziehendem Regen alle Fenster auf einen Schlag aus der Ferne schließen.

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Einfache Bedienung

Die Bedienung ist denkbar unkompliziert: Die Öffnen-Taste am Schlüssel wird so lange gedrückt gehalten, bis die Fenster nach unten gleiten. Lässt man die Taste los, stoppt die Bewegung – die Fenster lassen sich so auf Wunsch nur einen Spalt weit oder vollständig öffnen. Für das Schließen gilt dasselbe Prinzip in umgekehrter Richtung: Die Schließen-Taste gedrückt halten, bis alle Scheiben wieder oben sind.

Wichtig: Bei einigen Fahrzeugen muss die Komfortöffnungs-Funktion zunächst über den Bordcomputer beziehungsweise das Infotainment-System aktiviert werden, bevor sie per Autoschlüssel nutzbar ist. Ein Blick in die Fahrzeugeinstellungen kann sich also lohnen, falls der Trick auf Anhieb nicht funktioniert.

Nicht jedes Fahrzeug unterstützt diese Funktion, auch wenn ein Schlüssel mit Fernbedienung vorhanden ist. Voraussetzung ist unter anderem, dass alle Fenster des Autos elektrisch betrieben werden – sind im hinteren Bereich noch manuell zu bedienende Fenster verbaut, wird der Trick in der Regel nicht funktionieren. Ein einfacher Selbstversuch schafft hier schnell Klarheit.

Wichtige Einschränkungen

Wer bei Sonnenschein ins Auto steigt, kennt das Problem: Die Hitze im Inneren kann kaum erträglich sein. Mit diesem Schlüsseltrick lässt sich das Fahrzeug bereits einige Minuten vor Fahrtantritt belüften, ohne dass man dafür in der Nähe sein muss. Allerdings empfiehlt sich die Anwendung nur dann, wenn das Fahrzeug an einem sicheren Ort steht – etwa auf einem privaten Grundstück oder unter direkter Aufsicht.

Bei häufigem Einsatz kann die Batterie des Schlüssels schneller an Kapazität verlieren.