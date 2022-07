Keanu Reeves mit „3 Finger-Gruß“ auf dem roten Teppich

Der Schauspieler Keanu Reeves ist nicht nur für seine zahlreichen Rollen bekannt, am bekanntesten sind vielleicht Neo aus The Matrix, John Wick und Constantine oder für manche auch Komödie Bill and Ted, sondern auch für seinen außergewöhnlichen Gruß.

Das was viele vielleicht nicht bemerkten, er grüßt oft mit drei Fingern auf dem roten Teppich, wie etwa beim Comic Con in San Diego.

Der Anlass war die Fortsetzung des Comics BRZRKR: The Immortal Saga Continues. Dabei nahm er an einem Panel zu diesem Thema teil und gab bekannt, dass es einen Anime basierend auf dem Buch geben würde.

Seine charakteristische Begrüßung war bei diesem Event keine Neuheit, denn der berühmte Schauspieler zeigt häufig drei Finger dabei, was den Balkan entweder erfreut oder empört.