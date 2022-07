„So klein wie meine Hand!“: Große Pizza sorgt in Kroatien für Aufregung (FOTO)

„So klein wie meine Hand!“: Große Pizza sorgt in Kroatien für Aufregung...

Auf dem kroatischen Reddit hat ein Benutzer ein Foto einer Pizza gepostet, die ihm in einem Restaurant am Strand Zlatni Rat auf der Insel Brac serviert wurde.

„Large Pizza“, schrieb er neben das Foto, auf dem zu sehen ist, wie er es geschafft hat, die gesamte Pizza mit nur zwei Fingern zu umfangen. Es reichten nur ein Mittelfinger oben und der Daumen unten. Der Gast war sehr enttäuscht, er hatte ja eine „Large“ Pizza bestellt.

Das Foto bekam dementsprechend zahlreiche Kommentare, viele scherzten über die Situation.

„Ist das die Tiefkühlpizza aus dem Laden?“ fragte ein Benutzer.

„Gib zu, du hast riesige Hände“, „Toll für Schneewittchens Zwerg“, „Bitte ein Banane aufs Foto zum Vergleich“, waren einige Kommentare.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die Large-Pizza ansehen!