Kino-Sensation SVADBA: Dieser Film bricht alle Tabus zwischen Serben und Kroaten

Zwei Familien, eine Schwangerschaft und jede Menge Balkan-Humor: Die Komödie „Hochzeit“ sorgt für Rekordverkäufe und gespaltene Meinungen zwischen Zagreb und Belgrad.

Der Film „Hochzeit“ von Regisseur Igor Seregi feierte in Zagreb einen bemerkenswerten Auftakt mit Rekordverkäufen im Vorfeld. Die letzten Dienstag uraufgeführte Komödie, die von einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zwischen einer Kroatin und einem Serben samt ungeplanter Schwangerschaft erzählt, konnte bereits vor dem offiziellen Kinostart über 41.000 Tickets absetzen. Während die Zagreber Premiere gerade über die Bühne ging, ist die für den 28. Jänner angesetzte Belgrader Vorstellung im Sava Zentrum bereits restlos ausverkauft.

In den sozialen Netzwerken überschlugen sich nach der Erstaufführung die Reaktionen der Premierenbesucher. „Der Film ist ausgezeichnet, ich hoffe, die kroatische Kinematografie wird weiter wachsen“, schwärmte ein Zuschauer auf Reddit. Ein anderer Kommentar fiel noch euphorischer aus: „Der Film ist phänomenal!!! Endlich eine hochwertige Balkan-Komödie mit unserem Humor“, selbst die Witze über Ustascha, Serben, Tschetniks und Marko Perkovic Thompson waren nicht übertrieben, ich habe die ganze Zeit gelacht, der Soundtrack verdient besonderes Lob!“

Weitere Stimmen bestätigten: „Es war jeden Cent und jeden Hype wert“ und „Super Komödie, mehr als solide Besetzung. Wir haben während des ganzen Films gelacht. Schweres Leben mit dem Lied Cale rules“.

Gemischte Reaktionen

Doch nicht alle Zuschauer teilen die Begeisterung für die viel diskutierte Komödie. „Der Film ist OK, hat gute Lacher, ist sympathisch, aber ihn als phänomenal zu bezeichnen, geht mir zu weit“, meinte ein kritischer Besucher und ergänzte: „Der Humor stützt sich hauptsächlich darauf, dass Leute lachen, wenn jemand flucht – typisch für unsere Kinematografie.“

Ein anderer Kommentar bemängelte die Vorhersehbarkeit: „Die Geschichte ist unterhaltsam und leicht anzusehen, aber es ist ein klassisches Thema unserer Filme: Spannungen zwischen Kroaten und Serben, Krieg, viele Floskeln und tausendmal gesehene Witze.“ Wie das Portal Dnevno.hr berichtet, kritisierte ein weiterer Zuschauer das wiederkehrende Muster: „Es wäre für mich etwas witziger gewesen, wenn die Braut Serbin und der Bräutigam einer von uns wäre. Es ist irgendwie immer umgekehrt.“

Starbesetzter Cast

Die Handlung der selbsternannten „antiromantischen Komödie“ dreht sich um zwei wohlhabende Familien aus Zagreb und Belgrad, deren Kinder sich fernab der Heimat ineinander verlieben. Eine unerwartete Schwangerschaft führt zum überstürzten Kennenlernen der Eltern, während die eigentlich geheime Hochzeitsplanung eine Kaskade komischer und angespannter Situationen auslöst. Das Ergebnis beschreiben die Macher als „explosive Mischung aus Lachen, Spannung und der erkennbaren balkanischen ‚Wärme'“.

Für die Produktion konnte Seregi eine beeindruckende Riege an Schauspielern gewinnen: Dragan Bjelogrlic, Rene Bitorajac, Vesna Trivalic, Linda Begonja, Andjelka Stevic Zugic, Roko Sikavica, Marko Grabez, Nika Grbelja, Seka Sablic, Snjezana Sinovcic-Siskov, Srdjan Zika Todorovic, Dejan Acimovic, Denis Muric, Nevena Nerandzic, Janko Popovic Volaric, Goran Grgic und Marko Miljkovic stehen gemeinsam vor der Kamera.

Am 12. Februar feiert „SVADBA“ Österreich-Premiere