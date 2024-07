Gestern Nachmittag erlitt ein Zweijähriger lebensgefährliche Verletzungen, als er auf einem Spielplatz im Tiergarten Schönbrunn von einem Klettergerüst etwa zwei Meter tief stürzte. Augenzeugenberichten zufolge traf der kleine Bub beim Aufprall mit seinem Kopf hart auf dem Boden auf, was zu schwerwiegenden Kopfverletzungen führte. Sofortige medizinische Maßnahmen mussten ergriffen werden, um dem Kind vor Ort Erste Hilfe zu leisten.

Unmittelbar nach dem Unfallgelüchtetenigma aktiviere die Mutter des Buben, dessen dritter Geburtstag bevorsteht, die Rettungskette, was zu einem raschen Einsatz mehrerer Rettungsteams am Unfallort führte. Die Wiener Berufsrettung, unterstützt von den rasch eingetroffenen Einsatzkräften, führte die Erstversorgung des kritisch verletzten Kindes durch. Für den Transport in das nächste Krankenhaus wurde der Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ angefordert. Dort angekommen, erfolgte die sofortige Einlieferung in den Schockraum, um dem Buben die dringend benötigte medizinische Versorgung zuteilwerden zu lassen.

Umfassende Versorgung

Die genauen Umstände, die zu dem tragischen Vorfall geführt haben, sind derzeit Gegenstand einer eingehenden Untersuchung. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Schönbrunn Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit aller Besucher, insbesondere der jüngsten, weiter zu gewährleisten.