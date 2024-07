Insolvenz beantragt: Depot ist pleite!

In einer dramatischen Entwicklung hat der renommierte Deko- und Einrichtungshändler Depot in Deutschland Insolvenz angemeldet, ein Schritt, der auch in Österreich Sorgenwellen auslöst. Das Amtsgericht Aschaffenburg hat diese bedeutsame Wendung bestätigt, die darauf hinweist, dass derzeit fast die Hälfte der österreichischen Filialen des Unternehmens auf dem Prüfstand steht.

In dieser herausfordernden Zeit wird das Management von Depot eng mit einem bestellten Sachwalter zusammenarbeiten müssen. Dieser Rechtsanwalt hat die Aufgabe, die Unternehmensführung bei der Vermögensverwaltung zu überwachen, gerichtliche Berichterstattung durchzuführen und die Interessen der Finanziers zu wahren. Obwohl die Geschäftsleitung von Depot weiterhin die Zügel in der Hand behält, wird jedes Manöver unter die kritische Lupe des Sachwalters genommen.

Betrieb geht weiter

Trotz der finanziellen Turbulenzen, die das Insolvenzverfahren mit sich bringt, bleiben die Türen der Depot-Filialen in Deutschland vorerst geöffnet. Die Unternehmensleitung versichert, dass die Löhne der Mitarbeiter bis September gesichert sind, was einen Silberstreif am Horizont darstellt. In der Schweiz wird das Insolvenzverfahren von Depot scheinbar keine direkten Auswirkungen haben, obwohl frühere Berichte auf mögliche Filialschließungen hinweisen.

Lesen Sie auch: Wer bekommt Erbe und Millionen von Shannen Doherty?Die Schauspielerin Shannen Doherty verstarb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren infolge einer langen Krankheit.

Wer bekommt Erbe und Millionen von Shannen Doherty?Die Schauspielerin Shannen Doherty verstarb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren infolge einer langen Krankheit. Liegestühle reservieren: Touristen nutzen neuen TrickUrlauber auf Mallorca nutzen eine neue Taktik im Kampf um die besten Plätze am Strand: Handtücher erobern Sonnenschirme.

Liegestühle reservieren: Touristen nutzen neuen TrickUrlauber auf Mallorca nutzen eine neue Taktik im Kampf um die besten Plätze am Strand: Handtücher erobern Sonnenschirme. Wohnbonus wird bis Ende 2024 verlängert & angepasstBei Übernahme eines Rückstandes wird generell auf Direktanweisung einer laufenden Mietbeihilfe umgestellt.

Österreich im Fokus

In Österreich hingegen stehen bedeutende Anteile der Depot-Filialen auf wackeligen Füßen. Das Ziel ist es, so viele Filialen wie möglich fortzuführen. Unter der Leitung des Sanierungsexperten Rainer Schrems, der seit Ende Februar das Ruder der österreichischen Niederlassungen in der Hand hat, wurden bereits erste Schritte eingeleitet, um 25 der 49 Filialen einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Die vorläufige Anmeldung zur Arbeitslosigkeit von 200 der 400 Mitarbeiter zeigt, wie ernst die Lage ist.