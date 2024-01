Kleinkind stirbt vor Hunger neben totem Vater!

In einem tragischen Vorfall in England, Lincolnshire, verstarb ein zweijähriger Bub an Hunger, nachdem er zwei Wochen neben seinem verstorbenen Vater verbracht hatte. Der Vater erlitt einen Herzinfarkt. Obwohl die Sozialdienste das Haus regelmäßig besuchten, wurde die Tragödie erst entdeckt, als eine Sozialarbeiterin das Haus betrat. Die Mutter des Buben erhebt schwere Vorwürfe gegen die Sozialdienste.

In einem tragischen Vorfall, der das Vereinigte Königreich erschüttert, wurde der zweijährige Bronson Batersbi tot in seinem Haus in Skegness, Lincolnshire, aufgefunden. Er hatte zwei Wochen neben seinem verstorbenen Vater, verbracht, der vermutlich kurz nach seiner letzten Sichtung Ende Dezember einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Szene, die die Sozialarbeiterin vorfand, als sie am 9. Jänner das Haus betrat, war so erschütternd, dass sie beinahe in Ohnmacht fiel. Die örtlichen Polizisten, die den Vorfall untersuchten, reagierten ähnlich emotional.

Ein Familienmitglied, das anonym bleiben wollte, erzählte der Presse: „Er hatte Herzprobleme, aber nichts deutete auf einen Herzinfarkt hin. Er liebte seinen Sohn. Er bekam ihn spät, dann verließ ihn seine Frau. Sie waren alles füreinander. Jetzt sind sie wieder zusammen irgendwo oben.“

Die Mutter des Buben, hatte ihren Sohn zum letzten Mal vor Weihnachten gesehen, nach einem Streit mit ihrem Ex-Mann. Sie äußerte sich kritisch gegenüber den Sozialdiensten und machte sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich. „Wenn die Sozialdienste ihre Arbeit gemacht hätten, wäre der Zweijährige noch am Leben. Aber sie haben nichts getan. Ich kann es nicht glauben. Ich kann ihnen nicht erlauben, damit durchzukommen. Ich hatte die Ergebnisse der Autopsie. Bronson starb vor Hunger, weil sein Vater gestorben ist“, sagte sie.

Ermittlungen laufen noch

Die Sozialdienste, die den kleinen Buben und seinen Vater wöchentlich besuchten, hatten das Haus am 2. und 4. Jänner besucht, erhielten jedoch keine Antwort. Trotzdem alarmierten sie erst am 9. Jänner die Polizei. Die Ermittlungen laufen noch.