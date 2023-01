Kleinste DISCO der Welt eröffnet! (VIDEO)

Teledisko, der kleinste Nachtclub der Welt, hat einen neuen Standort in Madrid eröffnet. In und um Berlin sind bereits fünf kleine Diskotheken mit einer Größe von einem Quadratmer entstanden, und die Madrider Teledisko Silver ist nun die erste im Ausland.

Drei Personen passen hinein

Der Club in Form einer Telefonzelle hat im Laufe der Jahre viele in Berlin fasziniert.

„Teledisk ist die kleinste Disco der Welt. Sie können Ihren Lieblingssong spielen, indem Sie eine Münze einwerfen, dann ein Foto machen und das aufgezeichnete Video herunterladen. Was in Teledisk passiert, bleibt in Teledisk. Tanzen Sie, als gäbe es kein Morgen“, gab Teledisk auf ihrer Webseite bekannt.

Sobald Sie drinnen sind, können Sie zwischen ABBAs Dancing Queen, Rihannas Umbrella und Aquas Barbie Girl wählen und Effekte wie Beleuchtung, eine sich drehende Discokugel oder Disconebel auswählen. Der Club bietet Platz für drei Personen gleichzeitig an und Sie können nur drei Minuten drinnen sein – also ein Lied lang, das sie ausgewählt und abgespielt haben.

Die originale und erste eröffnete Teledisko Pink befindet sich im Kater Blau in der Holzmarktstraße in Berlin. Als mobile Diskothek kann Teledisko gemietet und weltweit bewegt werden, der neue Standort in Madrid wird jedoch dauerhaft sein.

So sieht es in der Berliner Teledisko aus: