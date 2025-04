Klimafitte Zukunft für den Hauptbahnhof: Wien und ÖBB starten Großprojekt

Gemeinsam verpassen die Stadt Wien und die ÖBB den stark frequentierten Vorplätzen des Hauptbahnhofs ein frisches, klimafittes Makeover.

Am Mittwoch präsentierten Stadt Wien und ÖBB die umfassende Neugestaltung der Hauptbahnhof-Vorplätze. Stadt Wien und ÖBB entsiegeln und begrünen die Flächen vor dem Haupteingang und auf der Rückseite. „Wir legen ein Best of aus unserer Raus aus dem Asphalt- Produktlinie auf den Vorplatz.“, sagte Stadträtin Ulli Sima. Der Umbau startet im Frühjahr 2026 auf der Rückseite, im Sommer 2026 am Haupteingang.

Mehr Grün, mehr Schatten, bessere Aufenthaltsqualität

Geplant sind über 3.500 Quadratmeter Entsiegelung und die Pflanzung von 35 neuen Bäumen. „Mit der Umgestaltung der Bahnhofsvorplätze setzen wir ein starkes Zeichen für eine klimaresiliente und menschenfreundliche Stadt.“, betonte Selma Arapovic (NEOS). Gräser, Stauden, Bäume und Wasserelemente sollen künftig für angenehme Temperaturen sorgen. Besonders heiße Plätze wie der Südtiroler Platz werden endlich aufgewertet. „So attraktivieren wir die Bahnhofsumfelder in unserer Stadt und machen sie zu angenehmen Aufenthaltsorten.“, ergänzte Ulli Sima.

Aufenthaltsqualität für Reisende und Bezirksbewohner

„Bahnhofsvorplätze sind sonst nur funktionalen Überlegungen unterworfen“, erklärte Bezirksvorsteher Marcus Franz. „Die Neugestaltung bringt aber auch die Chance, dass durch das Mehr an Aufenthaltsqualität die Plätze auch von Bezirksbewohnerinnen und Bewohnern, die hier shoppen oder die Gastronomie besuchen, besser angenommen werden.“, so Franz weiter. Zusätzliche Sitzmöbel und sieben Nebelstelen sollen Erfrischung an heißen Sommertagen bieten. Ein Trinkbrunnen auf der Rückseite wird weitere Abkühlung ermöglichen.

Radweg-Offensive entlang des Gürtels

Neben dem Wiedner Gürtel wird ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Der Radweg wird baulich getrennt und mit neuen Grünflächen flankiert. Damit verbessert sich die Anbindung an die bestehende Radinfrastruktur deutlich. Die Endhaltestellen der Buslinien 13A und 69A bleiben trotz Umbau erhalten.

Herausforderungen bei der Begrünung gemeistert

Da unter den Vorplätzen Bahnhofsräume verlaufen, waren Baumsetzungen technisch schwierig. „Der Wurzelraum hätte auf der teilweise nur 20 cm dicken Überdeckung nicht ausreichend Platz“, hieß es bei der Präsentation. Spezielle Einfassungen ermöglichen dennoch ausreichend Platz für die Wurzeln der neuen Bäume.

Klimafitte Umgestaltung geht über den Hauptbahnhof hinaus

Parallel zur Vorplatz-Umgestaltung startet auch die Modernisierung der Favoritenstraße. Die Stadt Wien entsiegelt und begrünt den Bereich zwischen Platz der Kulturen und Landgutgasse. Ein großes Wasserspiel und neue Sitzgelegenheiten entstehen am Platz der Kulturen. Ab 22. April 2025 beginnt die Oberflächengestaltung der ersten Phase.

Bilanz der Begrünungsoffensive beeindruckt

„Mit der Begrünung der Vorplätze setzen wir ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Lebensqualität.“, sagte Silvia Angelo (ÖBB). Seit 2021 wurden 320 Projekte zur Entsiegelung und Begrünung in Wien umgesetzt oder gestartet. Die Stadt Wien hat über 243.000 Quadratmeter Fläche neu gestaltet – das entspricht 34 Fußballfeldern! Insgesamt kamen 3.004 neue Bäume und 2.500 Sitzgelegenheiten hinzu.